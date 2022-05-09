2016'dan önce ehliyet alan herkes mecbur! Son gün yaklaşıyor, yapan kurtuldu...

İçişleri Bakanlığı tarafından, 1 Ocak 2016'dan önce düzenlenen ehliyetlerin yenilenmesi için verilen süre daralıyor. Peki ehliyet yenileme son gün ne zaman, neler gerekli? İşte tüm detaylar...

Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren ehliyet yenileme işlemi için geri sayım sürüyor.

1 Ocak 2016'dan önce düzenlenen eski sürücü belgelerinin yeni tip sürücü belgeleri ile değiştirilmesi için sayılı gün kaldı.

İçişleri Bakanlığı, sürücü belgesini değiştirmeyen kişiler için son tarih ise 31 Aralık 2022 olarak açıklandı.

Ehliyet yenileme ücreti ve yeni ehliyet için gereken belgeler vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Aynı zamanda ehliyet için sağlık raporu gerekli mi sorusu da merak edilenler arasında.

Peki ehliyet yenileme nereden ve nasıl yapılır? 2022 ehliyet yenileme ücreti ne kadar, kaç TL? Yeni ehliyet için gereken belgeler nelerdir? İşte yeni çipli ehliyet almak için bilmeniz gerekenler...

Ehliyet yenileme ücreti ne kadar?

Eski tip sürücü belgesi olan vatandaşlar 31 Aralık 2022 tarihine kadar sürücü belgelerini yenilemeleri durumunda değerli kağıt bedeli 13 TL, vakıf payı bedeli 2 TL; toplamda 15 TL ödeme yaparak yeni tip sürücü belgesine sahip olabiliyorlar.

Kanuni süre içerisinde eski tip sürücü belgesini yenilemeyen kişilerin sürücü belgeleri geçerliliğini yitiyor.

Ehliyet yenileme son gün

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada "01.01.2016 tarihinden önce düzenlenmiş olan eski sürücü belgelerinin yeni tip sürücü belgeleri ile değiştirilmesi sürecinde vatandaşlarımızın başvuru yoğunluğundan kaynaklı yaşayabilecekleri mağduriyetlerin önüne geçilmesi amacıyla; Eski sürücü belgelerinin değiştirilme süresi Bakanlığımızca 31.12.2022’ye kadar uzatılmıştır." denildi.

Yeni ehliyet için gerekli evraklar 2022

Ehliyet yenileme için gerekli olan belgeler, ayrıca eski tip sürücü belgesini yenisi ile değiştirmek isteyenler, kimlik bilgilerinde değişim nedeniyle değiştirmek isteyenler, yıpranma nedeniyle değiştirmek isteyenler ve kayıp çalıntı nedeniyle değiştirmek isteyenler için de geçerlidir.

Kimlik Belgesi (Nüfus Cüzdanı - Yeni Kimlik Kartı ya da Pasaport)

Eski sürücü belgeniz (eski ehliyetiniz)

Yeni çıkarılmış Sürücü Sağlık Raporu

Sürücü belgesi değerli kâğıt ve harç bedeli, vakıf payı makbuzu

2 adet biyometrik fotoğraf

Kan grubunu belirtir belge veya yazılı beyan

Adli Sicil Belgesi

Ayrıca Nüfus Müdürlüğünde vereceğiniz parmak izi

Sağlık raporu zorunlu

Yeni mevzuatla birlikte ehliyetini yenileyeceklerin sürücü olur sağlık raporu alması gerekmektedir.