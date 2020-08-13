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    Zeytin Dalı bölgesinde 2 terörist yakalandı

    Bölgede tespit edilen 2 PKK/YPG'li terörist, gözaltına alındı.
    • İHA
    • 13.08.2020 - 13:31
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    Zeytin Dalı bölgesinde 2 terörist yakalandı

    Bölücü terör örgütü üyelerine göz açtırmayan Mehmetçik, operasyonlarını başarı ve kararlı bir şekilde sürdürüyor...

    Zeytin Dalı bölgesinde de kuş uçurtmayan asker, teröristleri tek tek yakalıyor.

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Zeytin Dalı bölgesinde 2 PKK/YPG'li teröristin daha gözaltına alındığını duyurdu.

    "BARIŞ VE HUZURA GÖLGE DÜŞMEYECEK"

    Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Zeytin Dalı bölgesinde terör faaliyeti yürüttüğü tespit edilen 2 PKK/YPG’li terörist daha hain planlarını gerçekleştiremeden gözaltına alındı. Bölgede barış ve huzura gölge düşmesine müsaade etmeyeceğiz." denildi.

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