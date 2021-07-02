2020-2021 eğitim öğretim döneminin bugün son günü

İlkokul, ortaokul ve lisede eğitim gören öğrenciler bugünden itibaren yaz tatiline girecek.

İlkokul, ortaokul ve lise kademesinde eğitim gören yaklaşık 18 milyon öğrenci bugün yaz tatili dönemine giriyor ancak okullar kapanmayacak.

5 Temmuz Pazartesi günü başlayıp 31 Ağustos'a kadar devam edecek olan "Telafide Ben de Varım" programı başvurularının bugün son günü.

TELAFİ EĞİTİMİ YERLERİ

Telafi eğitimlerine; Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, belediyeler ve halk eğitim merkezleri de destek verecek.

KATILIM GÖNÜLLÜK ESASINA BAĞLI

Öğrenciler bu programlarla sosyal ve psikolojik açıdan desteklenecek.

Katılım ise gönüllülük esasına bağlı olacak.

Okul öncesi eğitimden yararlanamayanlar için bu süreçte yaz okulları da açık olacak. İkinci sınıfa geçen öğrenciler için okuma yazma taraması başlatılacak.

DİJİTAL KARNELER ERİŞİME AÇILDI

Öğrencilerin karne ve başarı belgeleri, 18 Haziran'dan itibaren e-Okul'dan erişime açıldı. Talep eden öğrencilere basılı karneleri bugün okul müdürlüklerince verilebilecek. Sorumluluk sınavları da bugün tamamlanacak.