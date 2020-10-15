2020 asgari geçim indirimi ne kadar? Evli, bekar, çocuk sahibi SGK çalışanları için AGİ indirimi

2020 asgari geçim indirimi ne kadar? Evli, bekar, çocuk sahibi SGK çalışanları için AGİ indirimi

Medeni duruma göre ve çocuk sayısına göre değişiklik gösteren ve çalışan personelin ek ödemesi gibi kabul edilen 2020 Asgari Geçim İndirimi ne kadar? En düşük AGİ ücreti ne kadar?

Tüm SGK çalışanlarını yakından ilgilendiren AGİ ücretleri hakkında detaylar merak ediliyor.

AGİ NEDİR?

Asgari Geçim İndirimi (AGİ) medeni duruma göre ve çocuk sayısına göre değişiklik gösteren 16 yaşından büyük tüm çalışanların asgari geçimini sağlayacak kısmının toplam gelirinden çıkarılmasıyla vergi dışı bırakılmasıdır.

Asgari ücretin açıklanmasıyla birlikte Asgari Geçim İndirimi (AGİ) tablosu da belli olmaktadır. Asgari Geçim İndirimi, bulunulan senenin ilk 6 aylık asgari ücret miktarının senelik toplamı baz alınarak hesaplanmaktadır. Senelik toplam miktar, Asgari Geçim İndirimi ile çarpılarak ortaya Asgari Geçim İndirimi çıkartılmaktadır.

Asgari ücretin açıklanmasının ardından Asgari Geçim İndirimi (AGİ) tablosu da yayınlanmaktadır. Çocuklarda 18 yaşına kadar olan çocuklar (öğrenime devam eden 18 yaş üzeri çocuklar kapsam dahilindedir) asgari geçim indirimi kapsamındadır. Asgari Geçim İndirimi (AGİ) medeni duruma göre ve çocuk sayısına göre değişiklik göstermektedir.

Kamu çalışanlarının aylık brüt ücretlerinden, yıllık gelir matrahı itibariyle bulundukları dilim oranında hesaplanan gelir vergisi tutarından eş/çocuk durumlarına göre haklarında geçerli olan asgari geçim indirimi tutarı düşüldükten sonra kalan miktar kadar gelir vergisi kesilmektedir.

2020 EN DÜŞÜK ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

Bakan Selçuk, asgari ücretin brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324,70 lira (en düşük) olduğunu açıkladı.

2020 ASGARİ ÜCRET BRÜT NE KADAR?

Açıklanan resmi rakamlara göre 2020 brüt asgari ücret 2 bin 943 lira olarak belirlendi.

2020 NET ASGARİ ÜCRET MİKTARI KAÇ TL?

2020 yılında geçerli olacak asgari ücret miktarı net 2 bin 324 lira 70 kuruş olarak belirlendi.

2020 ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ (AGİ) NE KADAR OLDU?

Asgari ücret zammının ardından AGİ'nin 2020 yılı en düşük tutarı 220,73 TL, en yüksek tutarı 375,23 TL olarak hesaplandı.

2020 YILI AGİ TABLOSU ÜCRETLERİ

- Bekar 220,68 TL

- Evli, eşi çalışmayan 264,82 TL

- Evli,eşi çalışmayan, 1 çocuklu 297,92 TL

- Evli, eşi çalışmayan, 2 çocuklu 331,03 TL

- Evli, eşi çalışmayan, 3 çocuklu 375,17 TL

- Evli, eşi çalışan 220,68 TL

- Evli, eşi çalışan, 1 çocuklu 253,79 TL

- Evli, eşi çalışan, 2 çocuklu 286,89 TL

- Evli, eşi çalışan, 3 çocuklu 331,03 TL

- Evli, eşi çalışan, 4 çocuklu 353,09 TL

- Evli, eşi çalışan, 5 çocuklu 375,17 TL