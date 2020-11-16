2020 EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? EKPSS kura tarihi ne zaman?

2020 EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? EKPSS kura tarihi ne zaman?

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na gire adaylar sınav sonrasında sonuçlar ne zaman açıklanacak, EKPSS kura başvuru tarihi ne zaman, sorularına yanıt aramaya başladı.

EKPSS'de sınavı geride bırakan adaylar gözlerini ÖSYM'nin açıklayacağı sonuçlara çevirdi. EKPSS 2020 yılında 15 Kasım Pazar günü merkezi olarak yapıldı.

Sınava başvuran adaylar heyecanla sonuç açıklaması ile ilgili detayları takip ediyorlar.

ÖSYM tarafından yayımlanan takvim içerisinde EKPSS sonuçlarının ne zaman açıklanacağı duyuruldu.

EKPSS SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

EKPSS sorularının ve cevaplarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. 22 Nisan 2018 tarihinde uygulanan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı soruları ve cevapları 25 Nisan 2018 tarihinde saat 16.00’dan itibaren erişime açılmıştı.

Sınava başvuran adaylar, 10 gün süreyle ÖSYM’nin sitesinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile soruların tamamına ulaşabildiler.

EKPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2020?

Sınav sonuçları 17.12.2020 tarihinde erişime açılacak. Sınav ve yerleştirme sonuçları, adayların adreslerine postalanmayacaktır. Adaylar, sınav ve yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.

EKPSS KURA BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

EKPSS kura başvuruları 18 Kasım ve 30 Kasım tarihleri aralığında yapılacak.

EKPSS sonuçlarına ve kuraya göre yapılacak yerleştirme işlemleri ile ilgili olarak ÖSYM tarafından bir Tercih Kılavuzu hazırlanarak ÖSYM’nin https://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır.

Tercih Kılavuzda engellilerin yerleştirileceği kadrolar, kadro sayıları ve koşulları, tercihlerin alınması ve yerleştirme işlemleri ile ilgili kurallar yer alacaktır.