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- 2020 hacı adaylarının hakları, 2021'de devam edecek
2020 hacı adaylarının hakları, 2021'de devam edecek
- İHA
- 09.03.2021 - 11:15
- Güncelleme : 09.03.2021 - 12:13
Diyanet İşleri Başkanlığı, 2020 yılında koronavirüs salgını nedeniyle yapılamayan hac ibadetine ilişkin açıklama yayınladı.
2021'DE HAKLAR DEVAM EDECEK
Yapılan açıklamada, 2020'de hac ibadetini korona salgını nedeniyle yapamayan hacı adaylarının kura ve kayıt haklarının 2021 yılı için devam edeceği belirtildi.
SUUDİLER NORMALLEŞENE KADAR UMRE YOK
Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı ile 2021 yılı hac ibadetine ilişkin görüşmelerin sürdürüldüğü belirtilen açıklamada, "Görüşmeler neticesinde alınacak kararlar kamuoyu ile paylaşılacaktır. Ayrıca Suudi Arabistan'ın normalleşme sürecini Ramazan Bayramı sonrasına ertelemesi nedeniyle ülkemizden umre ziyaretleri de yapılamayacaktır. Vatandaşlarımız, hac ve umre hizmetleri ile ilgili 0 850 260 13 13 numara aracılığı ile İletişim Merkezimizden bilgi alabilirler." denildi.