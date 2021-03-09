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    2020 hacı adaylarının hakları, 2021'de devam edecek

    2020 hacı adaylarının hakları, 2021'de devam edecek

    Diyanet İşleri Başkanlığı, 2020 yılı hac ibadetini salgın nedeniyle yapılamayan hacı adaylarının kura ve kayıt haklarının 2021 yılı için de devam edeceğini açıkladı.
    • İHA
    • 09.03.2021 - 11:15
    • Güncelleme : 09.03.2021 - 12:13
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    Diyanet İşleri Başkanlığı, 2020 yılında koronavirüs salgını nedeniyle yapılamayan hac ibadetine ilişkin açıklama yayınladı.

    2021'DE HAKLAR DEVAM EDECEK

    Yapılan açıklamada, 2020'de hac ibadetini korona salgını nedeniyle yapamayan hacı adaylarının kura ve kayıt haklarının 2021 yılı için devam edeceği belirtildi.

    2020 hacı adaylarının hakları, 2021 de devam edecek #1

    SUUDİLER NORMALLEŞENE KADAR UMRE YOK

    Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı ile 2021 yılı hac ibadetine ilişkin görüşmelerin sürdürüldüğü belirtilen açıklamada, "Görüşmeler neticesinde alınacak kararlar kamuoyu ile paylaşılacaktır. Ayrıca Suudi Arabistan'ın normalleşme sürecini Ramazan Bayramı sonrasına ertelemesi nedeniyle ülkemizden umre ziyaretleri de yapılamayacaktır. Vatandaşlarımız, hac ve umre hizmetleri ile ilgili 0 850 260 13 13 numara aracılığı ile İletişim Merkezimizden bilgi alabilirler." denildi.

    2020 hacı adaylarının hakları, 2021 de devam edecek #2

    2020 hacı adaylarının hakları, 2021 de devam edecek #3

    2020 hacı adaylarının hakları, 2021 de devam edecek #4

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