2020 KPSS önlisans soruları ve cevapları: Bayrak şairi, Truman Doktrini, Joaquin Phoenix..

Bugün gerçekleştirilen 2020 KPSS önlisans sınavından çıkan adaylar internetten soruların yanıtlarını arıyor. Böylelikle verdikleri cevapların kontrolünü sağlamayı amaçlıyor.

KPSS önlisans sınavı bugün tamamlandı. Adaylar sınav sonrasına merak edilen soruların cevabını aramaya başladı. Sosyal medyada gündem olan KPSS sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? Sınavda hangi sorular soruldu? En çok merak edilen soruların cevapları haberimizde..

KPSS ÖNLİSANS SORULARI - CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANIR?

KPSS önlisans soruları ve cevapları henüz yayımlanmadı. ÖSYM tarafından paylaşılacak olan KPSS önlisans soru kitapçığı ve cevap anahtarı ile ilgili duyuru yayımlandığında haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.

KPSS ÖNLİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM 2020 sınav takviminde yer alan bilgiye göre, KPSS önlisans sonuçları 26 Kasım 2020 tarihinde açıklanacak.

KPSS 'nin bugün yapılan ön lisans oturumunda adaylara, bayrak şairinin kim olduğu sorusu soruldu. Sınavın sona ermesinin ardından adaylar, bayrak şairi kimdir sorusunu araştırmaya başladı.

BAYRAK ŞAİRİ KİMDİR?

Bayrak şairi Arif Nihat Asya 'dır.

Arif Nihat Asya, Türk şair, öğretmen, siyasetçi. Cumhuriyet dönemi Türk şiirinin önemli temsilcilerindendir. Sade bir üslupla millî değerleri ve dini heyecanları işleyen şiirler yazmıştır. Bayrak, Bir Bayrak Rüzgâr Bekliyor, Fetih Davulları, Selimler, Kubbeler, Süleymaniye en tanınmış şiirleridir.

2020 OSCAR EN İYİ ERKEK OYUNCU ÖDÜLÜNÜ KİM ALMIŞTIR?

Joaquin Phoenix;2019 yılında çekilen ve başrolünü oynadığı Joker filmindeki performansıyla Oscar'a 4. kez aday olmuştur ve kazanmıştır.

Amerikalı aktör, müzik videosu yönetmeni, prodüktör, müzisyen ve aktivist olarak tanınır. Ridley Scott'ın yönettiği Gladiator filmindeki Commodus rolüyle dikkatleri üzerine çekmiştir. Joaquin Phoenix 28 Ekim 1974 doğumludur ve Leaf Phoenix olarak da bilinir. Genç yaşta ölen aktör River Phoenix'in kardeşidir. Gladyatör filmindeki Commodus rolüyle iyi yardımcı erkek oyuncu dalında Oscar ödülüne aday olmuştur. 2005 yılında bir biyografi filmi olan Walk the Line'da müzisyen Johnny Cash'i canlandırarak bir kez daha Oscar'a aday olmuştur. 2012 yapımı The Master filmindeki Freddie Quell rolüyle En İyi Erkek Oyuncu dalında bu ödüle 3. kez aday olmuştur. Bunun yanında Phoenix, bir röportajında Oscar ödülleri için 'bullshit' yorumunu yapmaktan çekinmemiştir