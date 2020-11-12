KPSS ortaöğretim sınav giriş belgesi nasıl alınır 2020? KPSS ortaöğretim sınav giriş belgesi ekranı

2020-KPSS Ortaöğretim sınavı giriş belgeleri, ÖSYM'nin sitesinde erişime açıldı. Sınava girecek öğrenciler sınav giriş belgesi nereden alınırsınav giriş yeri detayları hakkında araştırma yapıyor.

2020 KPSS oturumlarından biri olan KPSS ortaöğretim sınavı içiniçin geri sayım devam ediyor. Peki KPSS ortaöğretim sınav giriş belgesi yayınlandı mı? İşte KPSS ortaöğretim sınav yerleri hakkında en son gelişmeler..

KPSS ORTAÖĞRETİM 2020 SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresindenT.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

KPSS ORTAÖĞRETİM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

KPSS ortaöğretim sınavı 22 Kasım 2020 tarihinde saat 10:15'de başlayacak ve 130 dakika sürecek. Adaylar, sınav günü saat 10.00'dan sonra sınav binalarına, sınavın cevaplama süresi başladıktan sonra sınav salonlarına alınmayacaklardır.

Kimlik ve güvenlik kontrolleri ile sınav binasına/sınav salonuna giriş işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için, adayların sınava girecekleri binanın kapısında sınavın başlama saatinden en az 1 saat önce hazır bulunmaları zorunludur.

KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS ortaöğretim sonuçları 24 Aralık 2020 tarihinde açıklanacak.