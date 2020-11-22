2020 KPSS ortaöğretim sınavı kaç dakika, saat kaçta bitiyor? ÖSYM KPSS sınav giriş belgesi ekranı

KPSS ortaöğretim adayları için geri sayım başladı. Lise mezunu adayların kamu kurumlarında istihdam edileceği sınavda öğrenciler sınav kaç dakika, giriş belgesi nasıl alınır gibi soruları araştırıyor.

Sınava saatler kala sınav giriş yerleri/ belgeleri hakkındaki araştırmalar hız kazandı.

Bilindiği üzere adayların sınav anında giriş belgelerini yanlarında bulundurmaları gerekiyor. Geçtiğimiz günlerde sınav giriş yerleri ÖSYM tarafından adayların erişimine açılmıştı.

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM'in 2020 sınav takvimine göre, KPSS ortaöğretim sınavı 22 Kasım Pazar günü saat 10.15'te düzenlenecek. Sınav 12.25'te sona erecek.

KPSS Ortaöğretim’de sınav süresinin ilk 100 dakikası tamamlanmadan ve son 15 dakikası içinde sınav salonunu terk etmeleri yasak olacak.

130 dakika sürecek olan 2020 KPSS ortaöğretim sınavında adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV GİRİŞ BELGESİ 2020

Memur olmak isteyen adayların katılım sağlayacağı KPSS ortaöğretim sınav belgeleri ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden alınacak.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 12 Kasım 2020 tarihinde saat 14.20'den itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

Adaylar girdikleri sınava ait Sınava Giriş Belgesi'ni yanında bulundurmak zorundadırlar. Bu belge olmadan sınava girmek mümkün değildir. Hiçbir aday Sınava Giriş Belgesi'nde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giremez. Sınava Giriş Belgesi'nde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giren adayın sınavı geçersiz sayılır.