2020 KPSS ortaöğretim soruları ve cevapları: Dağlık Karabağ, Göbeklitepe, Matrakçı Nasuh Efendi...

Bugün gerçekleştirilen 2020 KPSS ortaöğretim sınavından çıkan adaylar internetten soruların yanıtlarını arıyor. Böylelikle adaylar verdikleri cevapların kontrolünü sağlamayı amaçlıyor.

PSS önlisans sınavı bugün tamamlandı. Adaylar sınav sonrasına merak edilen soruların cevabını aramaya başladı.

Sosyal medyada gündem olan KPSS sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? Sınavda hangi sorular soruldu? En çok merak edilen soruların cevapları haberimizde..

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS ortaöğretim sınavı 81 ilde ve KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da 188 sınav merkezinde düzenlendi. Saat 10.15'te başlayan sınavda adaylara 120 sorudan oluşan "Genel Yetenek" ve "Genel Kültür" testleri uygulandı. Adaylara 130 dakika süre verildi.

KPSS ortaöğretim sınavının sonuçları 24 Aralık'ta açıklanacak.

Sonuç tarihi öncesinde alacakları puanı tahmin etmek isteyenler adaylar, KPSS soruları ve cevaplarının yayınlanacağı zamanı araştırıyor.

DAĞLIK KARABAĞ SORUSU

Memur adaylarına Türkiye gündeminde de uzun süre konuşulan ve Ermenistan - Azerbaycan arasında sıcak savaşa neden olan ve geçtiğimiz günlerde Rusya'nın da devreye girmesiyle mutabakat imzalanan Dağlık Karabağ sorusu soruldu.



Dağlık Karabağ; Azerbaycan - Ermenistan ülkeleri arasında yaşanan ve geçmişten günümüze devam etmiş bir sorundur.

GÖBEKLİTEPE SORUSU

Son dönemlerde Atiye dizisi ile gündemde olan Göbeklitepe, KPSS ortaöğretim sınavında da soruldu.

Göbeklitepe Arkeolojik Alanı, Şanlıurfa kent merkezinin 18 kilometre kuzeydoğusunda, Örencik Köyü yakınlarındadır. Alan 1963 yılında, İstanbul ve Chicago Üniversitelerinin ortaklığıyla gerçekleştirilen bir yüzey araştırması sırasında keşfedilmiş ve “V52 Neolitik Yerleşimi” olarak tanımlanmıştır.

Alanın gerçek değeri, 1994 yılından sonra başlatılan kazı çalışmaları ile ortaya çıkmaya başlamıştır. Bu çalışmalar sonrasında, Göbeklitepe’nin 12000 yıl öncesine uzanan bir kült merkezi olduğu anlaşılmıştır.

Büyük bir organizasyon ve hayal gücünün eseri olan Göbeklitepe, bu büyüklükteki en eski anıt ve ilklerin ötesinde, birçok anlamda tarihin sıfır noktasını oluşturmaktadır.

İnsanın avcı toplayıcı olarak yaşamını sürdürdüğü bir dönemde, ileri düzeyde mimarlık gerektiren tapınaklar inşa etmesi tüm dünyada şaşkınlık yaratmıştır.

Tarih öncesi insanın inanç dünyasını yansıtan, animist figürlerle zenginleştirilmiş tapınaklar Göbeklitepe’yi arkeoloji tarihinin en önemli keşiflerinden biri olmasını sağlamıştır.

MATRAKÇI NASUH SORUSU

Matrakçı Nasuh, matematik ve tarih konularında kitaplar da yazmış olan çok yönlü bir sanatçı ve bilgindir.

Minyatürcü ve hattat olan Matrakçı, ayrıca matematik ve tarih konularında kitaplar da yazmış çok yönlü bir bilgindir ve Matrakçı ya da Matrakî adıyla anılması, lobotu andıran sopalarla oynandığı ve eskrime benzeyen bir tür savaş oyunu olduğu bilinen “matrak” oyununda çok usta olmasından ve belki de bu oyunu kendisinin bulmuş olmasından ileri gelmektedir.

Matrakçı Nasuh ayrıca çok usta bir silahşördü. Bu nedenle Silahî adıyla da anılırdı. Türlü silah ve mızrak oyunlarındaki ustalığı nedeniyle Osmanlı ülkesinde “üstad” ve “reis” olarak tanınması için 1530 yılında I. Süleyman (Kanunî) tarafından verilmiş bir beratı da vardı