2020 KYK kredi ve burs sonuçları ne zaman açıklanacak? KYK yurt başvuruları başladı mı?

2020 KYK kredi ve burs sonuçları ne zaman açıklanacak? KYK yurt başvuruları başladı mı?

Yükseköğretim öğrencileri, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından verilen burs ve kredilerin ne zaman açıklanacağını merak ediyor.

KYK burs başvuru sonuçları 3 Kasım’a kadar yapılacak başvurular neticesinde Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirme sonrası açıklanacak.

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURUSU İÇİN SON GÜN NE ZAMAN?

28 Ekim'de başlayan KYK başvuruları için son gün 3 Kasım Salı olarak belirlenmişti. O tarihler aralığında başvuru yapmayanlar için geç başvuru imkanı bulunmuyor.

KYK BURS VE KREDİ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK burs sonuç tarihi hakkında Gençlik ve Spor bakanlığı ile Kredi Yurtlar Kurumu'ndan net bir tarih geçilmedi. Geçen yıl sonuçlar 16 Kasım'da açıklanmıştı, bu yıl da sonuçların aynı tarihlerde açıklanması bekleniyor.

KYK YURT BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

KYK burs ve kredi başvurularının başlamasının ardından yurt başvuruları için de araştırmalar başladı. KYK yurt başvuru tarihleri ise henüz belli olmadı. Gelişme ve duyurulardan haberdar olmak için https://gsb.gov.tr internet adresini takip edebilirsiniz.

2020 KYK BURSU NE KADAR?

KYK 2020'de kredi ve ya burs 550 lira,

Yüksek lisansta bin 100 lira,

Doktorada bin 650 lira olarak uygulanacak.