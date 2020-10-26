2020 KYK yurt ve burs başvurusu ne zaman başlıyor? KYK başvurusu son durum ne?

2020 KYK yurt ve burs başvurusu ne zaman başlıyor? KYK başvurusu son durum ne?

Yurt genelindeki binlerce öğrenci, merakla KYK yurt ve burs başvurularının başlamasını bekliyor. Peki, süreçte son durum ne?

Ekim ayının sonlarına gelinmesine rağmen başlamayan KYK burs ve yurt başvuruları hakkında son dakika gelişmelerini yakından takip ediyor. Bu noktada, '2020 KYK yurt ve burs başvurusu ne zaman başlıyor?' sorusunun yanıtı öğrenilmeye çalışılıyor. Peki, 2020-2021 KYK burs ve yurt başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak?

KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN?

KYK yurt başvuruları ile ilgili bakanlık tarafından yapılan açıklamaya, "Her yıl ağustos ayında aldığı yurt başvurularını, bu yıl yaşanan pandemi süreci sebebiyle Yükseköğretim Kurulu'nun açıklayacağı akademik takvime göre belirlenecek ve kamuoyuyla paylaşılacaktır" denilmişti.

YÖK tarafından üniversitelerde yeni dönemin 1 Ekim itibarıyla planlanması söylenmişti. Buna göre, 2020 KYK yurt başvuru takviminin ekim ayı içerisinde belli olması bekleniyor.

BURS VE KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?

KYK burs ve kredi başvuruları e-Devlet üzerinden alınmaktadır. Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir. Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilmekte, durumu mevzuata uygun diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi verilmektedir.

ÖNCELİKLİ OLARAK BURS VERİLECEK ÖĞRENCİLER KİMLERDİR?

Şehit çocukları, (Şehit bekar ise bekar kardeşi)

Gazi çocukları, (Gazi bekar ise kendisi)

Sağlık kurulu raporu ile %40 ve üzerinde engelli olduğu tespit edilen öğrenciler,

Anne ve babası vefat etmiş olanlar,

Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı Yetiştirme Yurtlarında barınarak tamamlayanlar,

Lise ve dengi öğrenimlerini Darüşşafaka Lisesinde tamamlayanlar,

Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler.

KYK BURSU 2020 NE KADAR?

2020'de kredi ve burs 550 lira olarak ödeniyor.

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