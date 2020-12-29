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    2020 yılında yaşanan olaylar

    Dünya 2021 yılına, 2020 yılında başlayan felaketlerden bazıları henüz sona ermeden giriyor. Her günü farklı bir gündemle geçen 2020 yılında yaşananlar, bir videoda derlendi.
    • Haber Merkezi
    • 29.12.2020 - 15:26
    • Güncelleme : 29.12.2020 - 15:30
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    2020 yılında yaşanan olaylar

    2020 yılının sona ermesine çok az bir vakit kaldı.

    Tüm dünyada kritik olayların yaşandığı 2020'nin sürekli değişen gündeminde milletler kimi zaman sevindirici kimi zaman da üzücü haberlerle karşılaştı.

    Yangınlardan depremlere, ölümlerden ölümcül virüslere kadar değişen ürkütücü gelişmelerin yanında, sevindirici olaylara da şahit olundu.

    2020 YILINDA NELER YAŞANDI

    2020 yılını geride bırakırken, bu yoğun gündemde neler yaşandığı, Ensonhaber tarafından derlendi.

    GÜNDEMİN ÇARPICI BAŞLIKLARI

    Bir film şeridi gibi 2020 yılının gözlerinizin önünden geçmesini sağlayacak videoda, gündemin en çarpıcı başlıkları yer aldı.

    2020 yılında yaşanan olaylar #1

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