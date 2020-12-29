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2020 yılında yaşanan olaylar

2020 yılında yaşanan olaylar

Dünya 2021 yılına, 2020 yılında başlayan felaketlerden bazıları henüz sona ermeden giriyor. Her günü farklı bir gündemle geçen 2020 yılında yaşananlar, bir videoda derlendi.