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- 2020'de PKK'dan kaçıp teslim olanların sayısı 204'e çıktı
2020'de PKK'dan kaçıp teslim olanların sayısı 204'e çıktı
Güvenlik güçlerinin ikna çalışmaları sonucu bir PKK/KCK terör örgütü üyesi Hakkari'de teslim oldu.
- AA
- 19.11.2020 - 20:30
Hain PKK terör örgütünde çözülmeler devam ediyor.
İçişleri Bakanlığınca yürütülen ikna çalışmaları meyvelerini vermeye devam ediyor.
1 ÖRGÜT ÜYESİ DAHA TESLİM OLDU
Bu kapsamda İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, bakanlığın koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları sonucunda, PKK/KCK'lı bir teröristin Hakkari'de güvenlik güçlerine teslim olduğu belirtildi.
2020'DE TESLİM OLANLARIN SAYISI 204'E ÇIKTI
Teslim olan teröristin 2004 yılında örgüte katıldığı ve Irak'ta faaliyet yürüttüğünün belirlendiği kaydedilen açıklamada, 1 Ocak'tan bu yana sadece ikna yoluyla gelen PKK/KCK örgüt mensubu sayısının 204'e ulaştığı bilgisine yer verildi.