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    2020'de PKK'dan kaçıp teslim olanların sayısı 204'e çıktı

    Güvenlik güçlerinin ikna çalışmaları sonucu bir PKK/KCK terör örgütü üyesi Hakkari'de teslim oldu.
    • AA
    • 19.11.2020 - 20:30
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    2020'de PKK'dan kaçıp teslim olanların sayısı 204'e çıktı

    Hain PKK terör örgütünde çözülmeler devam ediyor.

    İçişleri Bakanlığınca yürütülen ikna çalışmaları meyvelerini vermeye devam ediyor.

    1 ÖRGÜT ÜYESİ DAHA TESLİM OLDU

    Bu kapsamda İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, bakanlığın koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları sonucunda, PKK/KCK'lı bir teröristin Hakkari'de güvenlik güçlerine teslim olduğu belirtildi.

    2020'DE TESLİM OLANLARIN SAYISI 204'E ÇIKTI

    Teslim olan teröristin 2004 yılında örgüte katıldığı ve Irak'ta faaliyet yürüttüğünün belirlendiği kaydedilen açıklamada, 1 Ocak'tan bu yana sadece ikna yoluyla gelen PKK/KCK örgüt mensubu sayısının 204'e ulaştığı bilgisine yer verildi.

    2020 de PKK dan kaçıp teslim olanların sayısı 204 e çıktı #1

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