2021 ALES başvuruları ne zaman başlıyor? ALES/1 başvuru ücreti ne kadar?

2021 ALES başvuruları ne zaman başlıyor? ALES/1 başvuru ücreti ne kadar?

Yüksek lisans eğitimi almak isteyen adaylar, 2021 yılında gerçekleştirilecek olan ALES hakkında araştırmalara başladı. Peki, 2021 ALES/1 başvuruları ne zaman başlıyor? ALES başvuru ücreti ne kadar?

2021 yılında gerçekleştirilecek olan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı başvuruları için araştırmalar sürüyor.

Akademisyen olma hayali kuran binlerce öğrenci, ''2021 ALES başvuruları ne zaman başlıyor?'' sorusuna yanıt arıyor.

Peki, 2021 ALES başvuruları ne zaman başlıyor? ALES/1 başvuru ücreti ne kadar? İşte, ALES/1 başvuru süreci ile ilgili bilgiler..

ALES 2021 BAŞVURULARI NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından açıklanan 2021 sınav takvimine göre, 2 Mayıs'ta düzenlenecek olan 2021 ALES/1 başvuruları, 12 Mart 2021 Cuma günü yani yarın başlayacak.

Adaylar başvuru işlemlerini, 12 Mart ile 22 Mart tarihleri arasında ÖSYM AİS sayfası üzerinden yapabilecek.

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ALES BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

ALES/1 başvuru ücreti, başvuruların başlamasıyla birlikte açıklanacak. Başvurular için belirtilen ücret ÖSYM’nin anlaşmalı bankalarından ya da kartlı ödeme sistemi olan “odeme.osym.gov.tr” adresinden ödenebilecek.