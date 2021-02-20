2021 ALES sınavı kaç dakika, kaç soru var? ALES'e kimler girebilir, kaç yıl geçerli? ÖSYM ALES giriş belgesi..

Ertelenen ALES 2 sınavına sayılı saatler kaldı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında ertelenen ALES 2 için geri sayım başladı. 2021 ALES sınavı kaç dakika, kaç soru var? ALES'e kimler girebilir?

2020 yılında yapılacak olan ALES'in ikinci oturumu, Koronavirüs salgını nedeniyle ertelenmişti.

ÖSYM tarafından yayımlanan takvime göre, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı, 21 Şubat Pazar günü yani yarın yapılacak.

ALES ile ilgili son dakika gelişmeleri merakla araştırılıyor. Sınava katılacak binlerce aday, sabah saatlerinden beri "2021 ALES sınavı kaç dakika, kaç soru var? ALES'e kimler girebilir, kaç yıl geçerli?'' sorularına yanıt arıyor.

Peki, 2021 ALES sınavı kaç dakika, kaç soru var? ALES'e kimler girebilir, kaç yıl geçerli? İşte, ÖSYM 2021 ALES 2 sınav giriş belgesi..

ALES SINAVI KAÇ DAKİKA SÜRECEK, KAÇ SORU VAR?

Adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır. Saat 10:15’te başlayacak olan ALES 2, saat 12:45’te sona erecektir.

ALES/2'de adaylara 100 sorudan oluşan sayısal ve sözel testler uygulanacak olup 150 dakika süre verilecektir.

ALES'E KİMLER GİREBİLİR?

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaye göre ALES; yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim planlamacısı kadrolarında açıktan veya öğretim elamanı dışındaki kadrolardan atanabilmek için zorunlu olarak belirlenmiş bir sınav sistemidir.

Yüksek lisans programına geçiş için ise sınava lisans programından mezun olmuş, lisans programından mezun olabilecek durumda bulunanlar ile yurt dışında lisans eğitimi görmüş ve denklik belgesi olanlar başvuru yapabilmektedir.

ALES KAÇ YIL GEÇERLİ?

YÖK'ün açıklamasına göre, ALES puanının geçerlilik süresi 5 yıl olarak kararlaştırılmıştır.

Yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına yapılacak atamalarda, lisansüstü eğitime girişte, yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde, teknik öğretmenler için mühendislik tamamlama programlarında ALES puanları, 5 yıl süreyle kullanılabilecek.

ALES 2 SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Adaylar, sınav giriş belgesini, ÖSYM'nin internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile alabilir.

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