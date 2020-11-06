2021'de asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret zammı kaç lira?

2021'de asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret zammı kaç lira?

Milyonlarca çalışan, asgari ücret ile ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor. Yeni yılda asgari ücret ne kadar olacak, asgari ücret zammı kaç lira olacak gibi sorular merak ediliyor.

Türkiye’de milyonlarca vatandaş asgari ücret ile geçimini sağlıyor. Bu nedenle asgari ücrete yapılacak olan zamlar en çok merak edilen konulardan biri.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, asgari ücret ile ilgili bir son dakika açıklaması yaptı.

ASGARİ ÜCRET NEDİR?

Asgari ücret; çalışanların yaşamı için gerekli temel ihtiyaçlarını (barınma, yeme, içme, sağlık, giyinme, ulaşım vs.) karşılayabilmesi için, işvereni tarafından çalışmasına karşılık verilen en düşük ücret anlamına geliyor.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİR?

Asgari ücret her yıl, yıl sonunda toplanan komisyon tarafından belirlenmektedir. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının başkanlığında sendikalar, işveren sivil toplum örgütleri ve sendikalarla birlikte oluşturulan Asgari Ücret Belirleme Komisyonu tarafından her yılın Aralık ayında bir sonraki yılın asgari ücret net ve brüt miktarı belirlenmektedir.

ASGARİ ÜCRET 2021'DE NE KADAR OLACAK?

2021 yılında asgari ücrete ne kadar zam yapılacağı konusunda araştırmalar sürüyor. Zam miktarı aralık ayında netleşecek.

TÜİK tarafından açıklanan oranlara göre, 2021 yılı asgari ücret için yüzde 10 civarında bir zam yapılması bekleniyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, 2021 yılı asgari ücret zammına ilişkin "Bu yıl asgari ücretin tüm tarafların uzlaşısı ile tespit edilmesini diliyorum." açıklamasında bulundu.

Aralık ayında yapılacak görüşmelerde, Aile ve Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının bütçesinin yanı sıra Mesleki Yeterlilik Kurumu, Devlet Personel Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu ile Türkiye İş Kurumu bütçeleri de ele alınacak.