2021 EKPSS için tercih işlemleri başladı

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2021 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS/Kura) ile bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına tercih işlemlerinin başladığını duyurdu.

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Twitter hesabından, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS/Kura) tercih alımlarının başladığını açıkladı.

Aygün, yaptığı açıklamada, "2021-EKPSS/Kura ile bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına tercih işlemlerini bugün başlatıyoruz. Tercihlerinizi 13-19 Ocak 2021 tarihleri arasında https://ais.osym.gov.tr ‘den yapabilirsiniz. Tercihlerinizin hayırlı olmasını dilerim." dedi.

ÖSYM'DEN AÇIKLAMA

ÖSYM’nin internet sitesinden yapılan duyuruda ise Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik uyarınca ÖSYM tarafından yapılan EKPSS sonuçları ve kura usulü ile kamu kurum ve kuruşlarının boş kadrolarına yerleştirme yapılacağı belirtildi.

19 OCAK'A KADAR YAPILABİLECEK

Adayların, tercih kılavuzuna bugünden itibaren internet sitesindeki bağlantıdan erişebileceği ifade edildi.

Duyuruda, "Adaylar tercihlerini, 13-19 Ocak 2021 tarihleri arasında yapabileceklerdir. Tercih işlemleri, 19 Ocak 2021 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir." denildi.





