2021 Fitre bedeli ne kadar? Fitre kimlere verilir, kimlere verilmez? Diyanet'ten fitre açıklaması..

2021 Fitre bedeli ne kadar? Fitre kimlere verilir, kimlere verilmez? Diyanet'ten fitre açıklaması..

Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte müslümanların akıllarında oluşan fitre ne kadar sorusu da cevaba kavuştu. Diyanet İşleri Başkanlığı, 2021 yılı için fitre bedelini açıkladı. Peki fitre ne kadar?

İslam aleminin özlemle beklediği on bir ayın sultanı Ramazan ayı için sayılı günler kala, fitre miktarı da merak konusu oldu.

Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı tarafından her yıl geçim standartlarına göre belirlenen fitre miktarı kamuoyuna duyuruldu.

Fitre, Ramazan'da Müslümanların ihtiyacı olanlara vermesi gereken sadaka ile fakirin bir günlük yiyeceğinin karşılanması anlamına geliyor. Günümüzde fıtır sadakası miktarı, kişinin bir günlük normal gıda ihtiyacını karşılayacak şekilde belirleniyor.

Peki 2021 yılı fitre bedeli ne kadar oldu? İşte fitre miktarı..

2021 FİTRE NE KADAR?

Ramazan bayramına kavuşan, temel ihtiyaçlarının ve bir yıllık borçlarının dışında nisap miktarı (80.18 gr. altın veya bu değerde) mala sahip olan müslümanlar kendileri ve velayetleri altındaki kişiler için fıtır sadakası vermekle yükümlüdürler.

Din İşleri Yüksek Kurulu, 2021 yılı Ramazan ayının başlangıcından 2022 yılı Ramazan ayının başlangıcına kadar olan süre için fitre miktarının 28 TL olarak belirlendiğini açıkladı.

FİTRE KİMLERE VERİLİR, KİMLERE VERİLMEZ?

Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığında yer alan bilgilere göre, kişi, kendisinin ve küçük çocukların fitrelerini vermekle yükümlüdür.

Fıtır sadakasının, vacip olma zamanı Ramazan Bayramı'nın birinci günü olmakla birlikte, bayramdan önce de verilebilir. Ayrıca, bayram gününde veya daha sonra da verilebilir.

Fitrenin amacı, bir fakirin içinde yaşadığı toplumun hayat standartlarına göre bir günlük yiyeceğinin karşılanmasıdır.

Fıtır sadakası, kişinin bakmakla yükümlü olmadığı yoksul müslümanlara verilir.

Fıtır sadakası ve oruç fidyesini vermek durumunda olan kimsenin bunlardan doğrudan ya da dolaylı olarak yararlanmaması esastır. Zekât için de aynı kural geçerlidir. Bu sebeple bir kimse zekâtını, fıtır sadakasını ve fidyesini kendi usûl ve fürûuna veremez. Usûl, bir kimsenin anası, babası, dede ve nineleri; fürûu ise; çocukları, torunları ve onların çocuklarıdır.

Ayrıca eşler de birbirlerine zekât, fitre ve fidye veremez.

FİTRE VERİLMESİ UYGUN OLMAYANLAR

a) Ana, baba, büyük ana ve büyük babalara,

b) Oğul, oğlun çocukları, kız, kızın çocukları ve bunlardan doğan çocuklara,

c) Eşine,

d) Zengine yani aslî ihtiyaçları dışında nisap miktarı mala sahip olan kişiye,

e) Babası zengin olan ergen olmamış çocuğa (Merğinânî, el-Hidâye, II, 223-228).

Şâfiîlere ve Ebu Yusuf’a göre fitre, Müslüman olmayana da verilemez (Mâverdî, el-Hâvî, III, 387; X, 519; Merğinânî, el-Hidâye, II, 223).

Bunların dışındaki kardeş, teyze, dayı, amca, hala ve onların çocukları, gelin, damat, kayınpeder ve kayınvalide gibi akrabalar zengin değillerse kendilerine zekât, fitre ve fidye verilebilir (Zeylaî, Tebyîn, I, 301).