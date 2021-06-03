Haziran ayı kira artış oranı 2021: Kiralara ne kadar zam gelecek?

TÜİK, 2021 Mayıs ayına dair enflasyon oranlarını açıkladı. Enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından haziran ayı kira artış oranı netlik kazandı. Peki haziran ayı kira artışı ne kadar?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayına ilişkin tüketici ve yurt içi üretici fiyatlarını açıkladı. Açıklamanın ardından kiralara gelecek zam oranı, hem ev sahipleri hem de kiracılar tarafından merak edildi.

TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %0,89, bir önceki yılın Aralık ayına göre %6,39, bir önceki yılın aynı ayına göre %16,59 ve on iki aylık ortalamalara göre %14,13 artış gerçekleşti.

Peki haziran ayında kiralara ne kadar zam gelecek? Haziran ayı kira artışı ne kadar? İşte, enflasyon oranlarına göre kira artışı...

ENFLASYONA GÖRE KİRA ARTIŞI NE KADAR?

Yasal kira artış oranı, kira sözleşmesinin dolduğu tarihi takip eden ayın açıklanan 12 aylık TÜFE ortalaması alınarak hesaplanıyor. Ev sahipleri bu oranın üzerinde artış yapamıyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Mayıs ayı itibarıyla, on iki aylık ortalamalara göre tüketici fiyatlarında yüzde 14,13 artış gerçekleşti. Buna göre, mal sahipleri, haziran ayında kiracısına yasal olarak en fazla yüzde 14,13 oranında zam yapabilecek.

HAZİRAN AYI KİRA ZAMMI HESAPLAMA 2021

Haziran ayında ne kadar kira ödeyeceğini düşünen ve hesaplamak isteyenler için enflasyon oranına göre kira hesaplaması:

Konut Kirası: 1.000 TL

TÜİK TÜFE Haziran 2021 Kira Artış Oranı: %14,13

Haziran Ayı Kira Zammı Tutarı: 141,30 TL

Haziran Ayı Kira Artış Oranı Dahil Zamlı Kira Tutarı: 1.141,30 TL

Açıklanan rakamlara göre kirası bin lira olan bir kiracının Haziran ayında ödeyeceği kira zammı, 141,30 TL olarak hesaplanmakta olup zamlı kira tutarı ise 1.141,30 TL olarak gerçekleşmektedir.