2021 İlim Yayma Ödülleri, sahiplerini buluyor

Türkiye'nin saygın akademik ödülü olma yolundaki yapısını güçlendirerek devam eden İlim Yayma Ödülleri, yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle sahiplerine ulaşacak.

2017 yılının Mayıs ayından bu yana iki yılda bir verilen İlim Yayma Ödülleri'nin, 2021 yılında sahiplerini bulmasına saatler kaldı.

Türkiye’nin ve özellikle bilim dünyasının merakla beklediği İlim Yayma Ödülleri, aradan geçen 4 yılda Türkiye’nin saygın akademik ödülü olma yolundaki yapısını güçlendirerek yoluna devam ediyor.

Yarın akşam Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle ikincisi gerçekleşecek olan ödül töreninde akademi, bilim, sanat, iş dünyası ve siyaset camiasından çok sayıda isim, ödüllerini Dolmabahçe Sarayı’nda alacak.

TOPLAM 111 BAŞVURU GERÇEKLEŞTİ

Ödül programına gösterilen ilgi, İlim Yayma Ödülleri’ne olan güvenin ve inancın bir göstergesi oldu. 20 Mayıs 2021 tarihinde başlayan ve 31 Temmuz 2021 tarihinde sona eren İlim Yayma Ödülleri 2021 yılı başvuru sürecinde, toplam 1111 başvuru alındı.

Başvurular arasında 159 üniversite ve 34 diğer kurum ve kuruluştan yüzde 38’i kadın, yüzde 62’si erkek adaylardan oluşuyor. Başvurusu gerçekleştirilen temel eser türlerinde; deneysel araştırma, tez, kitap, makale, patent, uygulama ve ürün geliştirme yer aldı.

SEÇKİN KURUMLARDAN ÖNEMLİ DESTEK

“Türkiye’nin saygın ve prestijli akademik ödülü” hedefiyle 2 yılda bir düzenlenen İlim Yayma Ödülleri’ne Türkiye’nin önde gelen kurumları sponsorluk desteği veriyor.

TURKCELL, HAYAT Holding, TOSYALI Holding ve MNG Şirketler Grubu’nun ana sponsoru olduğu ödüllerde, ASELSAN, AKSA Enerji, EMLAK Konut, MEMORIAL platin sponsor; TKBB (Türkiye Katılım Bankaları Birliği), Megasan, EVYAP, Torkam Holding ise altın sponsor olarak yer alıyor. Ödüllerin iletişim sponsorluğunu ise Demirören Medya üstleniyor.

"ARAŞTIRMA ALANLARI, KAMUOYUNA MAL OLMALI"

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, İlim Yayma Ödülleri’nin ileriye dönük daha da kalıcı hale gelebilmesi için araştırma alanlarının topluma mâl olması gerektiğini söyledi:

"Bu ödüllerin başarısı başvuruların kalitesine bağlı… Biz bir değerlendirme kriteri işletiyoruz. Doğru adrese ödülleri teslim edeceğimize inanıyoruz. Her geçen ödülde algoritmamızı daha da geliştiriyoruz. Bu ödüle aday olma ve aday gösterilmede akademi dünyasının daha da keşfedilmesini istiyoruz. Amacımız başarılı akademik kariyerlere özenilmesini sağlamak. Araştırma alanları kamuoyuna ne kadar mâl olursa özendirici vasfı o kadar desteklenmiş olur."

"HEDEFİMİZ, ÖDÜLLERİ ULUSLARARASI BOYUTA TAŞIMAK"

Necmeddin Bilal Erdoğan, yakın gelecekteki hedeflerinin İlim Yayma Ödülleri’nin uluslararası boyuta taşınması olduğunu ifade etti:

"Uluslararası yankısıyla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Bu ödüllerin uluslararası hüviyet kazanması için çalışıyoruz. Bunun ödülün bir doğal süreci olduğuna inanıyoruz. Hem de uluslararası olarak ülkemizdeki İlim Yayma gibi 70 yıllık geleneğin dünyada ilmin yayılmasına katkı vermesini ümit ediyoruz. İlim Yayma Cemiyetimiz İlim Yayma Vakfımızı kurarken vakfın senedine memleket dahilinde ve haricinde ilmin yayılmasına dair bir ibare ekleyerek, vakfımıza bu bağlamda beynelminel bir misyon yüklemiş. İnşallah ödüllerimizin gelişimi, uluslararası boyuta taşınmasıyla, vakfımızın misyonu da tam anlamıyla yerine gelmiş olacak."





"2021 ÖDÜLLERİ İÇİN 125 BİLİM İNSANIYLA ÇALIŞTIK"

İlim Yayma Akademik Danışma Kurulu Başkanı Prof. Dr. İdris Sarısoy, ödüllere, kabul edilen bini aşkın çalışmanın arasından büyük titizlikle günlerce incelenip tartışılarak karar verildiğini söyledi.

"2017 yılında 30 kişilik ekiple çalışmaya başladık. 2 yıl boyunca dünyada bu alanda ne tür çalışmalar yapılıyor bunları inceledik. Dünyada nasıl bu tarz çalışmalar yapıyor diye araştırdık. Bir ödül sistemi ortaya koyduk. 2019’da 106 üniversiteden başvuru geldi, bu kez 159 üniversite başvurdu. Diğer kurumlarda çalışanlar da var. 2019 yılında 15 kurumdan, 2021 yılında da 34 kurumdan başvuru geldi. Toplam 125 bilim insanıyla bu sonuçları değerlendirmiş olduk. 2019 yılından bugüne kadın bilim insanı başvuru oranında da artış oldu. Bu oran 2019’da yüzde 22 iken bugün yüzde 38’e çıktı. Bu gurur ve umut verici..."





TÖRENE CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DA KATILACAK

Başvurular arasından ödül almaya hak kazananlar; çok sayıda seçkin ismin katılımıyla düzenlenecek ödül töreninde açıklanacak. Yarın akşam Dolmabahçe Sarayı’nda gerçekleşecek törende toplam üç kategoride finale kalan çalışmalar, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla mükâfatlandırılacak.

Ödül miktarları, Büyük Ödül için 600 bin lira, Mühendislik, Doğa ve Sağlık Bilimleri ile Sosyal Bilimler Ödülleri için ise 200'er bin lira olarak belirlendi.