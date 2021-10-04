2021 Nobel Tıp Ödülü sahibini buldu

2021 Nobel Tıp Ödülü'nü David Julius ve Ardem Patapoutian kazandı. Bu yılki Nobel Ödülü'nün, koronavirüs aşısını bulan Türk profesörler Uğur Şahin ile Özlem Türeci'ye verilmesi bekleniyordu.

2021 Nobel Tıp Ödülü’nün kazananları belli oldu.

Nobel Komitesi Başkanı Thomas Perlmann, Stockholm'de yaptığı açıklamada, 2021 Nobel Tıp Ödülü'nü David Julius ve Ardem Patapoutian'ın kazandığını duyurdu.

Bilim insanlarının ödülü "ısı ve temas reseptörlerini keşiflerinden" geldi.

UĞUR ŞAHİN İLE ÖZLEM TÜRECİ'YE VERİLMESİ BEKLENİYORDU

Bu yılki Nobel Ödülü'nün, koronavirüs aşısını bulan Türk profesörler Uğur Şahin ile Özlem Türeci'ye verilmesi bekleniyordu.

Ancak ödülü, Amerikalı Julius ile Ermeni Patapoutian paylaştı.

12’Sİ KADINDI

1901'den bu yana 111 Nobel Tıp Ödülü verildi.

Ödülü kazananlardan 12'si kadındı.

NOBEL ÖDÜLÜNÜN EN GENÇ KAZANANI

Nobel Tıp Ödülü'nün en genç kazananı, 1923 yılında insülinin keşfinden ötürü 32 yaşındaki Frederick G. Banting oldu.

EN YAŞLI BİLİM İNSANI 1966’DA ALDI

1966 yılında "tümöre neden olan virüsleri" bularak Nobel Tıp Ödülü'nü alan 87 yaşındaki Peyton Rous ise ödülü alan en yaşlı bilim insanı olarak tarihe geçti.

222 BİLİM İNSANINA VERİLDİ

Her yıl ekim ayının ilk haftasında açıklanan ödüller için İsveç Akademisi, İsveç Kraliyet Bilim Akademisi, Karolinska Enstitüsü’ndeki Nobel Meclisi ve Norveç Nobel Komitesi, oylama yapıyor.

Psikoloji veya tıp alanında bugüne kadar 111 Nobel Ödülü, 222 bilim insanına verildi.

İLK ALMAN BİLİM İNSANI ALDI

İlk olarak Alman bilim insanı Emil Adolf von Behring'e verilen Nobel Tıp veya Fizyoloji ödülünün sahibine bir madalya, bir diploma ve miktarı yıllara göre değişen para ödülleri veriliyor.

10 MİLYON İSVEÇ KRONU ALACAKLAR

Nobel Ödülü kazananlar, ödülünün yanı sıra 10 milyon İsveç kronu (yaklaşık 1 milyon 145 bin ABD doları) para ödülü alacak ve ödül seremonisinin aralık ayında Oslo’da yapılması bekleniyor.