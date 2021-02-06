2021 ÖSYM ve MEB sınav görevli ücretleri ne kadar? 2021 sınav gözetmen ücretleri

2021 ÖSYM ve MEB sınav görevli ücretleri ne kadar? 2021 sınav gözetmen ücretleri

ÖSYM ve MEB tarafından yapılan sınavlarda görevlilere bir ücret ödenmektedir. 2021 yılında sınav gözetmen ücretlerine de zam geldi. Peki, 2021 ÖSYM, MEB sınav görevli ücretleri ne kadar oldu?

Her yıl gerçekleştirilen ÖSYM ve MEB sınavlarında görev alan öğretmenlere ek gelir kaynağı niteliğinde bir ücret ödenmektedir. 2021 yılı Ocak ayı itibariyle sınav gözetmen ücretlerine de zam geldi.

Maliye Bakanlığı’nın açıklamış olduğu genelgeye göre, MEB ve ÖSYM sınavlarında görev alan öğretmenlere verilecek ücret belirlenmekte ve ödemeler sınav sonrası ödenmektedir.

Açık Öğretim, ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarının bursluluk sınavı, ehliyet sınavları ve daha birçok sınavda görevlendirilecek öğretmenlerin ne kadar ücret alacağı merak ediliyor.

Peki, 2021 ÖSYM ve MEB sınav görevli ücretleri ne kadar? YKS, ALES, DGS, LGS sınav görevli ücretleri…

2021 ÖSYM VE MEB SINAV GÖREVLİ ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

2021 ÖSYM ÜCRETLERİ

2021 yılında, ÖSYM sınavlarında görevli ücret tutarları şöyledir:

Bina Sınav Sorumlusu: 396 TL

Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı 264 TL

Bina Yöneticisi 264 TL

Bina Yöneticisi Yardımcısı 237 TL

Salon Başkanı 237 TL

Gözetmen 198 TL

Yedek Gözetmen 158 TL

Yardımcı Gözetmen 264 TL

2021 MEB SINAV ÜCRETLERİ

Ocak-Haziran ayları arasında yapılacak olan Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim Ortaokulu, Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı ile Liseye Geçiş Sınavı/Mazeret (Hafta Sonu) sınavlarında görevli olacakların ücretleri şu şekildedir: