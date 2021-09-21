2021 TOKİ indirim kampanyası başladı

İkinci kez düzenlenen kampanya kapsamında; borcunu peşin ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarına, yüzde 22 indirim imkanı sunulacak.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) her sene gerçekleştirdiği indirim kampanyası, alıcılarından gelen yoğun talep nedeniyle ikinci kez düzenleniyor.

BAŞVURULAR 19 EKİM'DE SONA ERİYOR

Kampanyadan yararlanmak isteyen vatandaşlar, 19 Ekim 2021 tarihine kadar başvuru yapabilecek.

PEŞİN ÖDEMELERDE YÜZDE 22 İNDİRİM

Borcun tamamını kapatamayacak olanlar, borç bakiyesinin yüzde 25'inden az olmamak şartıyla yaptıkları peşin ödemelerde yüzde 22 indirim kampanyasından faydalanabilecek.

19 Ekim'den sonra yapılacak borç kapatmalarında, indirim oranı uygulanmayacak.

BAŞVURU ŞARTLARI

İndirim uygulaması kapsamına alınan projelerdeki konut ve iş yeri alıcılarının, başvuru tarihi itibarıyla öncelikle borç kapatmanın yapıldığı aya ait taksit ödemelerini yapmış olması zorunluluğu bulunuyor.

Geri ödeme taksitleri en geç 2020 yılı Haziran ayı sonuna kadar başlamış konut ve iş yeri alıcılarının faydalanabileceği kampanyadan, taksit sayısı 12 ay ve daha az kalan konut ve iş yeri alıcıları yararlanamayacak.

Kampanyadan faydalanmak isteyen konut ve iş yeri alıcıları, "Gayrimenkul Satış Sözleşmesini" imzaladıkları aracı bankalardan konut kredisi kullanabilecek.