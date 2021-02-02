2021 TUS başvuruları başladı mı? Başvurular nasıl ve ne zaman yapılacak? Başvuru ücreti ne kadar?

2021 TUS başvuruları başladı mı? Başvurular nasıl ve ne zaman yapılacak? Başvuru ücreti ne kadar?

TUS başvuruları 2 Şubat'ta başladı. TUS 1.dönem başvuru kılavuzu yayımlandı. Kılavuzda başvuru tarihleri ve ücreti ile ilgili detaylar yer aldı. Peki, 2021 TUS başvurusu nasıl yapılır? İşte detaylar..

ÖSYM 2021 sınav takviminin yayınlanmasıyla birlikte 2021 TUS'a başvuracak adaylar sınav başvuru tarihlerini araştırmaya başladı.

TUS başvuruları 2 Şubat’ta başladı. Mart ayında yapılacak olan sınava girmek isteyen adaylar, işlemlerini 10 Şubat’a kadar yapabilecekler.

Adaylar, başvuru bilgilerini sisteme kaydettikten sonra sınav ücretini verilen süre içinde yatırarak başvurularını tamamlayacaklar.

TUS BAŞVURU TARİHLERİ

2021 TUS başvuruları, 02-10 Şubat 2021 tarihleri arasında yapılacak. Ücret ödeme için son gün 11 Şubat olarak açıklandı. Geç başvurular ise 18 Şubat 2021’de yapılacak.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 11.00'den itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.

2021 TUS BAŞVURU KOŞULLARI

a) Tabip ya da tıp dışı meslek mensubu olarak eczacı, kimyager veya veteriner olmak ya da bu alanlarda eğitime devam ediyor olmak.

b) Türk Soylu Yabancılar için Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalışabilmelerine İlişkin 2527 Sayılı Kanun kapsamında bulunmak.

c) Meslek ve sanatını uygulamasına ve uzman olmak istediği dalda çalışmasına engel teşkil edebilecek bedeni ve ruhi bir hastalığı olmamak.

d) Burstan doğan mecburi hizmetlerini sınav gününden itibaren üç ay içinde bitirecek durumda olmak.

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavına (TUS) yabancı uyruklu adaylar da başvurabilirler.

TUS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

TEMEL TIP BİLİMLERİ: 250,00 TL

KLİNİK TIP BİLİMLERİ: 250,00 TL