2021 UEFA Avrupa Ligi finali ne zaman? Manchester United Villareal maçı hangi kanalda?

2021 UEFA Avrupa Ligi finali ne zaman? Manchester United Villareal maçı hangi kanalda?

İngiliz devi Manchester United ile İspanyol ekibi Villareal, 2021 Avrupa Ligi finalinde karşı karşıya geliyor. Futbolseverler 2021 UEFA Avrupa Ligi finali ne zaman, saat kaçta sorularına yanıt arıyor.

Villarreal - Manchester United maçı için nefesler tutuldu. İki dev takım, 49. Avrupa Ligi şampiyonu olmak için karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor.

Kazanan takım, 2021 UEFA Avrupa Ligi şampiyonu olacak. Polonya'da yapılacak olan maç, koronavirüs önlemleri kapsamında yüzde 25 kapasiteyle taraftarlar eşliğinde yapılacak.

Futbolseverler, UEFA Avrupa Ligi finali Villarreal Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda sorularının yanıtlarını yoğun bir şekilde araştırmaya başladı.

Peki, UEFA Avrupa Ligi finali Villarreal Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, 2021 UEFA Avrupa Ligi final maçına dair detaylar...

2021 UEFA AVRUPA LİGİ FİNALİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi 2020-2021 sezonu kupası, bugün oynanacak final maçıyla sahibini bulacak. Final maçı, İspanya’nın Villarreal ve İngiltere’nin Manchester United takımları arasında gerçekleşecek.

Polonya'daki Gdansk Stadı'nda yapılacak maç, 26 Mayıs 2021 Çarşamba akşamı TSİ 22:00'de düzenlenecek.

VİLLARREAL MANCHESTER UNİTED MAÇI HANGİ KANALDA?

Villarreal ve Manchester United takımları, bu akşam saat 22.00'de Polonya'daki Gdansk Stadı'nda kupa için mücadele edecek.

Fransız hakem Clement Turpin tarafından yönetilecek olan karşılaşma, beIN Sports Haber kanalından canlı olarak yayımlanacak.