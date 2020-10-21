2021 yılı bütçe görüşmeleri başladı

2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi ile 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin görüşmeleri, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda başladı.

2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi ile 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin görüşmeleri, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda başladı.

Komisyon, AK Parti Mersin Milletvekili Lütfi Elvan başkanlığında toplandı.

AK Parti hükümetlerinin 19’uncu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçiş sonrası ise hazırlanan 3’üncü bütçe olan 2021 yılı bütçesinin görüşmeleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında daha büyük bir alana sahip olması nedeniyle TBMM Tören Salonu'nda gerçekleştiriliyor.

Komisyon Başkanı Elvan, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, bütçe müzakerelerinin yaklaşık bir aylık sürede, oldukça yoğun bir tempoda devam eden toplantılarla gerçekleştirildiğini dile getirdi.

BÜTÇE GÖRÜŞMELERİ, BU YIL TBMM TÖREN SALONU'NDA YAPILACAK

Dünyada etkili olan salgın nedeniyle toplantı öncesinde birtakım ilave tedbirler aldıklarını anlatan Elvan, görüşmelerin mevcut komisyon salonununda ya da başka bir salonda veya on-line sistem üzerinden yapılması gibi bazı alternatifleri kapsamlıca değerlendirdiklerini belirtti. Elvan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile yaptıkları görüşmelerde, bu yıl bütçe müzakerelerinin daha geniş ve tavan seviyesi yüksek olan TBMM Tören Salonu'nda gerçekleştirilmesini kararlaştırdıklarını ifade etti.

Elvan, salona girişler için özel turnike ve giriş kartları ayarlandığını, küçük salonda ise görüşmelerin bürokratlar ve danışmanlar tarafından canlı takip edilmesi için bir sistem kurulduğunu kaydetti.

Bütçe görüşmelerinin, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi ile 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından komisyona sunumuyla başlayacağını söyleyen Elvan, sunumdan sonra verilecek 5 günlük aranın ardından 27 Ekim Salı günü 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi ile 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin geneli ve Sayıştay raporları üzerinde görüşmeler gerçekleştirileceğini bildirdi.

Elvan, 28 Ekim Çarşamba günü TBMM bütçesinin ele alınacağını, 4 günlük aranın ardından da 2 Kasım Pazartesi gününden itibaren takvimde yer alan bakanlık ve kurumların bütçe ve kesin hesaplarının görüşüleceğini söyledi.

Görüşmeleri 24 Kasım 2020 Salı günü tamamlamayı planladıklarını belirten Elvan, cumartesi ve pazar günlerinde komisyon çalışmasının olmayacağını ifade etti.

Elvan, bütçe görüşmelerinin ülke ve millet için hayırlı olmasını diledi.

Usül tartışmalarının ardından, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın bütçe sunuşu başladı.

"TÜRKİYE'NİN BÜTÇESİ, OECD VE AB ORTALAMALARINDA POZİFİT AYRIŞARAK GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE TOPARLANMAYA BAŞLADI"

Oktay, konuşmasında, "2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi, salgın tüm dünyada hayatı, üretimi ve ulaşımı durdurmuşken hem kendi kendine yeten hem de dost ülkelerin imdadına yetişen Türkiye’nin bütçesidir." diyerek, "2021 bütçesi, en büyük ekonomiler derinden etkilenirken, OECD ve AB ortalamalarından pozitif ayrışarak güçlü şekilde toparlanmaya başlayan Türkiye'nin bütçesidir." ifadelerini kullandı.

EYLÜL 2020 İTİBARIYLA 267,4 MİLYAR LİRALIK KREDİ ÖDEMESİ YAPILDI

"Jeopolitik olarak kriz ve çatışma alanlarına çok yakın olmamıza rağmen bölgesinde güvenli bir liman olarak dimdik ayakta durmamızı da birlik ve beraberliğimize borçluyuz." ifadelerini kullanan Oktay, "Vatandaşlara, esnaf ve firmalara Hazine destekli Kredi Garanti Fonu ile 306 milyar liralık kredi paketleri oluşturduk ve bu kapsamda Eylül 2020 itibarıyla toplamda 267,4 milyar liralık kredi ödemesi yapıldı." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Eylül 2020 itibarıyla koronavirüs salgını kapsamında ekonomiyi desteklemek amacıyla atılan adımların büyüklüğünün kredi ertelemeleri hariç 371,7 milyar liraya ulaştığını belirtti.

CHP'Lİ ÖZKOÇ: YALAN BÜTÇE

CHP'li Özkoç, 2021 yılı bütçesinin, "yalan bütçe", "milletin parasına el koyanların, fakir fukaranın haklarını gasp edenlerin" bütçesi olduğunu iddia etti.

Engin Özkoç, teklifin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilmesinden sonra Genel Kurula geleceğini, muhalefet olarak ne söylerlerse söylesinler, MHP'nin oylarıyla kabul edileceğini belirterek, bütçe teklifine, milletin bütçesi gelene kadar kabul oyu vermeyeceklerini bildirdi.