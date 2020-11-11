2021 yılı 'Uluslararası Sağlık Çalışanları Yılı' ilan edildi

2021 yılı tüm dünyada ‘Uluslararası Sağlık Çalışanları Yılı’ ilan edildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 4-15 Eylül tarihli Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Komite toplantısında gündeme getirdiği 2021'in "Uluslararası Sağlık Çalışanları Yılı" olması önerisi kabul edildi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, bugün yapılan 73. Dünya Sağlık Asamblesi Genel Kurulu'nda üye ülkelerin tamamı öneriyi destekledi, 2021 yılı "Uluslararası Sağlık Çalışanları Yılı" olarak ilan edildi.

"SORUMLULUK ALMAYA HAZIR OLDUĞUMUZU BELİRTMEK İSTERİM"

Oturuma video konferans yöntemiyle katılan Bakan Fahrettin Koca, "Türkiye Cumhuriyeti ve şahsım adına Dünya Sağlık Örgütü ile birlikte sağlık çalışanlarına adanmasını önerdiğimiz 2021 yılının amacına en uygun şekilde geçirilmesi için sorumluluk almaya hazır olduğumuzu belirtmek isterim" ifadelerini kullandı.