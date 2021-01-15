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    2021 Yılı Yatırım Programı Resmi Gazete'de yayınlandı

    2021 Yılı Yatırım Programı Resmi Gazete'de yayınlandı

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan "2021 Yılı Yatırım Programı" Resmi Gazete'de yayınlandı.
    • AA
    • 15.01.2021 - 22:33
    • Güncelleme : 15.01.2021 - 22:59
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan "2021 Yılı Yatırım Programı" Resmi Gazete'de yayınlandı.

    2021 Yılı Yatırım Programı"nda yer alan 3 bin 91 projeye 138,3 milyar lira ödenek tahsis edildi.

    Yatırım Programı'nda en yüksek payları yüzde 30,7 ile ulaştırma-haberleşme sektörü ve yüzde 14,3 ile eğitim sektörü yatırımları aldı.

    2021 Yılı Yatırım Programı Resmi Gazete de yayınlandı #1

    2021 Yılı Yatırım Programı Resmi Gazete de yayınlandı #2

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