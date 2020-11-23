2021 yılında 6,5 gün ek izinle 40 günlük tatil fırsatı

Pandemi nedeniyle 2020 yılındaki tatillerini ertelemek zorunda kalanlara 2021 yılının tatil çizelgesini hazırladık.

Koronavirüs salgınının tüm dünyayı etkisi altına aldığı 2020 yılı, karantina ve seyahat yasakları nedeniyle tatilcilerin hevesini kursağında bıraktı.

Hal böyle olunca bu yıl tatillerin tadını çıkaramayanlar gelecek yılın planlamasını yapmaya başladı.

Gelecek yıl tatil planlamasına göre Türkiye'de, tatilciler yıl genelindeki özel günlerdeki resmi tatilleri hafta sonu tatili ve ek izinlerle birleştirip 40 gün tatil yapabilecek.

1 OCAK VE 23 NİSAN TATİLLERİNİ HAFTA SONU İLE BİRLEŞTİRME İMKANI

Yeni yıl 1 Ocak Cuma günü yılbaşı tatili ile giriliyor. Bu tatili hafta sonu tatili ile birleştirme imkanı mevcut. Ardından 23 Nisan Cuma gününü, hafta sonu ile birleştirilip yakın yerlere tatile çıkılabilinir.

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİNİ BİRLEŞTİRME İMKANI

2021 yılının mayıs ayı da tatil açısından çok zengin. Birleştirme yapacaklar için ayın yarısı tatille geçebilir.

Ramazan Bayramı tatili 12 Mayıs Çarşamba Arife günüyle başlıyor. Önceki 2,5 gün izin alıp hafta sonlarıyla birleştirilebilir. Sonraki hafta 19 Mayıs tatili çarşamba gününe denk geliyor.

EK İZİNLERLE 16 GÜNLÜK TATİL

17 Mayıs Pazartesi ve 18 Mayıs Salı günü için de 2 günlük izin alarak, toplamda sadece 4,5 gün izinle 10 güne kadar uzayan bir bayram tatili yapılabilir.

Hatta 20-21 Mayıs için de izin alırsanız toplamda 6,5 gün izinle 16 günlük bir tatile çıkabilirsiniz.

15 TEMMUZ'U HAFTA SONU İLE BİRLEŞTİRME İMKANI

2021'in temmuz ayı da 4,5 gün izinle 16 gün tatil fırsatı sunuyor.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü perşembeye denk düşüyor, cuma günü izin alıp hafta sonu ile birleştirebilirsiniz.

KURBAN BAYRAMI İLE BİRLEŞTİRİP EK İZİNLERLE 16 GÜN TATİL FIRSATI

19 Temmuz yani hemen sonraki pazartesi günü de Kurban Bayramı'nın arife günü.

Dolayısıyla cuma tam gün ve pazartesi yarım gün izin alarak toplamda 1,5 gün izinle 11 gün; 12, 13 ve 14 Temmuz için de izin alıp toplam 4,5 gün izinle de 16 gün tatil yapılabilir. Böylece yazın en güzel zamanı olan temmuz ayı için tatil fırsatı doğuyor.

30 AĞUSTOS VE 29 EKİM

30 Ağustos Zafer Bayramı ise pazartesi günü. Yılın son tatil fırsatı 29 Ekim ise cuma gününe denk düşüyor. 28 Ekim Perşembe yarım gün böylece yarım günlük izinle 4 günlük seyahat yapılabilir.

Seyahat Analisti Tuğba Hacıbayramoğlu, şunları söyledi;

"Birleştirme yapacaklar için ayın yarısı tatille geçebilir. Ramazan Bayramı tatili 12 Mayıs Çarşamba Arife günüyle başlıyor. Önceki 2,5 gün izin alıp hafta sonlarıyla birleştirilebilir. Sonraki hafta 19 Mayıs tatili çarşamba gününe denk geliyor. 17 Mayıs Pazartesi ve 18 Mayıs Salı günü için de 2 günlük izin alarak, toplamda sadece 4,5 gün izinle 10 güne kadar uzayan bir bayram tatili yapılabilir. Hatta 20-21 Mayıs için de izin alırsanız toplamda 6,5 gün izinle 16 günlük bir tatile çıkabilirsiniz.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü perşembeye denk düşüyor, cuma günü izin alıp hafta sonu ile birleştirebilirsiniz. 19 Temmuz yani hemen sonraki pazartesi günü de Kurban Bayramı’nın arife günü. Dolayısıyla cuma tam gün ve pazartesi yarım gün izin alarak toplamda 1,5 gün izinle 11 gün; 12, 13 ve 14 Temmuz için de izin alıp toplam 4,5 gün izinle de 16 gün tatil yapılabilir. Böylece yazın en güzel zamanı olan temmuz ayı için güzel bir tatil fırsatı doğuyor.

“30 Ağustos Zafer Bayramı ise pazartesi günü. Yılın son tatil fırsatı 29 Ekim ise cuma gününe denk düşüyor. 28 Ekim Perşembe yarım gün böylece yarım günlük izinle 4 günlük seyahat yapılabilir.

Mayıs ve temmuz ayları için tatil planınızı önceden yaparsanız ve bilet almak için erken davranırsanız uygun fiyatlı bilet bulabilirsiniz. Uçak biletlerini Enuygun Bilet İptal Güvencesi ile satın alanlar, olası iptal durumlarında bilet tutarının yüzde 90’ını iade alabilirler."