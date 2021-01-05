2021 yılında kaç gün resmi tatil var? Resmi tatiller hangi güne denk geliyor? 2021 resmi tatil takvimi..

2021 yılında kaç gün resmi tatil var? Resmi tatiller hangi güne denk geliyor? 2021 resmi tatil takvimi..

Bu yıl kaç gün tatil var sorusu yoğun bir şekilde araştırılıyordu. Yeni yılın ilk günlerinde merak konusu olan resmi tatil günleri açıklandı. Peki 2021 yılında kaç gün resmi tatil var?

2021'in resmi tatilleri hangi günlere denk geliyor? 2021'de kaç gün tatil var? soruları vatandaşın gündeminde yer alıyor.

2020 yılını pandemi nedeniyle evlerinde geçiren vatandaşlar, 2021 dair umutlarını yeşertiyor. Tatil ve dinlenme planı yapanların radarında olan 2021 resmi tatil günleri açıklığa kavuştu.

Toplamda 15,5 gün resmi tatilin olacağı 2021 yılında, başta Ramazan ve Kurban bayramı olmak üzere tatillerin çoğunlukla hafta için günlerine denk geliyor.

Peki 2021 yılında hangi günler tatil?

2021 RESMİ TATİL TAKVİMİ

2021 yılında 14 tam gün, 3 yarım gün olmak üzere toplamda 15,5 gün tatil yapılacak.

ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI

2021’de cuma gününe denk gelen 23 Nisan, Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılması vesilesiyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edildi. Resmi tatilin kabul tarihi ise 1921.

İŞÇİ BAYRAMI

1 Mayıs, 2009’da resmi tatil olarak ilan edildi. İşçilerin kutladığı bu bayram, 2021 yılında cumartesi gününe denk geliyor.

RAMAZAN BAYRAMI

2021 yılında 12 Mayıs Çarşamba gününe rastlayan Ramazan Bayramı arifesi yarım gün, takip eden 13, 14, 15 Mayıs günleri ise tam gün tatil. Hicri takvime göre belirlenen Razaman Bayramı her sene miladi takvime göre 11 gün önce kutlanıyor. 3,5 günlük bir tatil süresi var.

ATATÜRK'Ü ANMA, GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI

19 Mayıs, 2021’de çarşamba gününe denk düşüyor. 19 Mayıs, Atatürk’ün Samsun’a çıkması ve kurtuluş mücadelesinin başlangıcı olarak gençlere armağan edildi. 1935’ten bu yana resmi bayram olarak kutlanıyor.

DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ

FETÖ’nün 15 Temmuz 2016 darbe girişimi sırasında şehit düşenleri ve gazileri anma günü olarak ilan edilen 15 Temmuz, 2021’de perşembe gününe denk geliyor. 2016’da resmi tatil ilan edilmişti.

KURBAN BAYRAMI

2021’de 19 Temmuz Pazartesi gününe denk gelen Kurban Bayramı arifesi yarım gün, takip eden 20 21, 22 ve 23 Temmuz tarihleri ise tam gün tatil. Toplamda 4,5 günlük bir tatil süresi söz konusu.

ZAFER BAYRAMI

Her yıl 30 Ağustos günü kutlanan Zafer Bayramı, 2021’de pazartesi günü olacak. Türkiye’nin Kurtuluş Savaşı’ndan zaferle ayrıldığı gün olan 30 Ağustos, 1935 yılında resmi tatil ilan edilmişti.

CUMHURİYET BAYRAMI

29 Ekim günü kutlanan ulusal bayram, 2021’de cuma gününe denk geliyor. Cumhuriyetin kuruluş yıl dönümü olan bu tarih, 1925 yılında resmi tatil ilan edildi. 28 Ekim yarım gün, 29 Ekim ise tam gün tatil.