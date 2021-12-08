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- 2021 yılında Türkiye'de en çok yapılan aramalar
2021 yılında Türkiye'de en çok yapılan aramalar
- Haber Merkezi
- 08.12.2021 - 15:45
- Güncelleme : 08.12.2021 - 16:15
Türkiye'de en çok tercih edilen arama motoru Google'da 2021 yılında yapılan aramalar, yıla damgasını vurdu.
Google, Türkiye üzerinden yapılan aramalarda en çok nelerin arandığını açıkladı.
İsimlerden dizi ve filmlere, tariflerden hastalık belirtilerine kadar birçok alanda yapılan aramalarda en çok aranan isimlerde Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer dikkat çekerken, koronavirüsün arama motorundaki etkisi de görüldü.
GENEL ARAMADA ÖNE ÇIKANLAR
Genel aramada ilk beşte sırasıyla, "EBA giriş, Squid Game, AÖL, Mesut Özil ve Elmalı Davası" yer aldı. Listenin devamı, "MHRS randevu, okulun ilk günü, Sadakatsiz, Sezai Karakoç, HES kodu alma" aramalarıyla sürdü.
EN ÇOK ARANAN İSİMLER
Mesut Özil
Ebrar Karakurt
Mahmut Özer
Burak Elmas
İrfan Can Kahveci
Miralem Pjanic
Gedson Fernandes
Nihal Yalçın
Batuhan Karacakaya
Zehra Güneş
EN ÇOK ARANAN DİZİ VE FİMLER
Squid Game
Sadakatsiz
Aşk Mantık İntikam
Masumiyet
Yargı
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