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    2021 yılında Türkiye'de en çok yapılan aramalar

    2021 yılında Türkiye'de en çok yapılan aramalar

    Yıl içerisinde Türkiye'deki arama motoru Google'dan yapılan aramalar, tıklanma sayısına göre listelendi. En çok EBA'ya giriş ve HES Kodu alma aramalarının yapıldığı görüldü.
    • Haber Merkezi
    • 08.12.2021 - 15:45
    • Güncelleme : 08.12.2021 - 16:15
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    Türkiye'de en çok tercih edilen arama motoru Google'da 2021 yılında yapılan aramalar, yıla damgasını vurdu.

    Google, Türkiye üzerinden yapılan aramalarda en çok nelerin arandığını açıkladı.

    İsimlerden dizi ve filmlere, tariflerden hastalık belirtilerine kadar birçok alanda yapılan aramalarda en çok aranan isimlerde Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer dikkat çekerken, koronavirüsün arama motorundaki etkisi de görüldü.

    GENEL ARAMADA ÖNE ÇIKANLAR

    Genel aramada ilk beşte sırasıyla, "EBA giriş, Squid Game, AÖL, Mesut Özil ve Elmalı Davası" yer aldı. Listenin devamı, "MHRS randevu, okulun ilk günü, Sadakatsiz, Sezai Karakoç, HES kodu alma" aramalarıyla sürdü.

    2021 yılında Türkiye de en çok yapılan aramalar #1

    EN ÇOK ARANAN İSİMLER

    Mesut Özil

    Ebrar Karakurt

    Mahmut Özer

    Burak Elmas

    İrfan Can Kahveci

    Miralem Pjanic

    Gedson Fernandes

    Nihal Yalçın

    Batuhan Karacakaya

    Zehra Güneş

    EN ÇOK ARANAN DİZİ VE FİMLER

    Squid Game

    Sadakatsiz

    Aşk Mantık İntikam

    Masumiyet

    Yargı

    Üç Kuruş

    Masumlar Apartmanı

    Sen Çal Kapımı

    Son Yaz

    Maraşlı

    2021 yılında Türkiye de en çok yapılan aramalar #2

    KAYBETTİKLERİMİZ

    Rasim Öztekin

    Doğan Cüceloğlu

    Sezai Karakoç

    Başak Cengiz

    Oğuz Yılmaz

    Hüner Coşkuner

    Kadir Topbaş

    Ferhan Şensoy

    Kartal Tibet

    Karahan Çantay

    KİM?

    Survivor Kim Elendi

    Masterchef Kim Kazandı

    Şampiyon Kim

    Camdaki Kız Hayri Kim

    Galatasaray Başkanı Kim Oldu

    Yeni Milli Eğitim Bakanı Kim

    Boji kim

    Andımızı Kim Yazdı

    Elektriği Kim Buldu

    Emniyet Genel Müdürü Kim

    2021 yılında Türkiye de en çok yapılan aramalar #3

    YEMEK TARİFLERİ

    Güllaç tarifi

    Soğuk Baklava tarifi

    Taco tarifi

    Tulumba tatlısı tarifi

    Sufle tarifi tencerede

    Galette tarifi

    Gulaş tarifi

    Çiğ köfte tarifi

    Panna cotta tarifi

    Cizleme tarifi

    NE ZAMAN?

    Okullar Ne Zaman Açılacak

    Kabine Toplantısı Ne Zaman

    Yasaklar Ne Zaman Bitiyor

    Tam Kapanma Ne Zaman

    Kafeler Ne Zaman Açılacak

    Bilim Kurulu Toplantısı Ne Zaman

    DGS Tercihleri Ne Zaman

    YKS Tercih Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak 2021

    Okullar Ne Zaman Kapanacak

    Türkiye Maçı Ne Zaman

    NASIL?

    HES Kodu Nasıl Alınır

    Aşı Randevusu Nasıl Alınır

    Aşı Kartı Nasıl Alınır

    Tam Kapanma Nasıl Olacak

    Su Diyeti Nasıl Yapılır

    Cuma Namazı Nasıl Kılınır

    Peppa Pig Nasıl Öldü

    İnsülin Nasıl Yazılır

    Ritüel Nasıl Yapılır

    Türkiye Gruptan Nasıl Çıkar

    NASIL GEÇER?

    Burun Akıntısı Nasıl Geçer

    Grip Nasıl Geçer

    Öksürük Nasıl Geçer

    Arpacık Nasıl Geçer

    Pişik Nasıl Geçer

    Koltuk Altı Kararması Nasıl Geçer

    Sivilce Lekeleri Nasıl Geçer

    Nasır Nasıl Geçer

    Sivrisinek Isırığı Kaşıntısı Nasıl Geçer

    Kulak Tıkanması Nasıl Geçer

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