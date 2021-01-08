2021 yılının en değerli pasaportları

2021 yılında dünyanın en güçlü pasaportu 191 ülkeye vizesiz girebilen Japonya'nın. Türkiye, pasaportu ile 110 ülkeye vizesiz seyahat edilebilirken listede 53. sırada yer aldı.

Uluslararası seyahat firması IATA’nın verileriyle hazırlanan Henley Pasaport Endeksi 2021 raporu açıklandı.

Dünyanın en güçlü pasaportu 2021 yılında da Japonya’nın oldu. Son 3 yıldır zirvedeki yerini kimseye bırakmayan Japonya’da vatandaşlar, 191 ülkeye vizesiz seyahat edebiliyor.

Bu alanda Japonya’nın ardından 190 ülkeye vizesiz seyahat ile Singapur geliyor.

TÜRK PASAPORTU İLE 110 ÜLKEYE VİZESİZ SEYAHAT EDİLEBİLİYOR

IATA verileri ile hazırlanan Henley Pasaport Endeksine göre, Türkiye pasaportuna sahip olan kişiler dünyada 110 ülkeye vizesiz seyahat edebiliyor.

TÜRKİYE 53. SIRADA

2021 raporunda dünyanın en güçlü 53. pasaportu olan Türkiye, 2020 yılında 55. sırada yer alıyordu. Türkiye, raporda Mikronezya, Bosna Hersek, Rusya, Gürcistan ve Arnavutluk’un hemen altında yer alıyor.

AVRUPA ÜLKELERİ ZİRVEDE

En güçlü pasaportlar listesine ise Avrupa ülkeleri ambargo koydu.

Listenin ilk 10 sırasında 21 Avrupa ülkesi yer alıyor. Bu ülkelerden bazıları ise şu şekilde: Almanya (189 ülke), Finlandiya, Lüksemburg, İtalya ve İspanya (188 ülke), Avusturya ve Danimarka (187 ülke), Fransa, İrlanda, Hollanda, Portekiz ve İsveç (186 ülke).

SIRALAMA ŞU ŞEKİLDE