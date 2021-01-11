2021 yılının ilk kabine toplantısı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanıyor. Aşı çalışmaları ve sokağa çıkma kısıtlamalarında bir değişiklik olup olmayacağı masaya yatırılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, yeni yılın ilk Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor.

Külliye’de yapılacak olan toplantının ana gündem maddesi normalleşme sürecine geçilip geçilmeyeceği olacak.

VAKA SAYILARI VE SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI

Toplantıda, son 6 haftadır gerçekleşen hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının vaka sayılarına yansıması masaya yatırılacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın alınan tedbirlerin koronavirüs tablosuna yansıması ve aşının incelenme süreci hakkında bir sunum yapması planlanıyor. Bu kapsamda toplantıda, vaka sayılarındaki düşüşle beraber normalleşme sürecine geçilip geçilmemesi konusunda değerlendirmeler yapılacak.

AŞI ÇALIŞMALARI

Toplantıda Bakan Koca, yerli aşı çalışmalarında gelinen son durumu da anlatacak.

AB İLE İLİŞKİLER

AB ile açılan yeni sayfanın ardından Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu’nun geçtiğimiz günlerde AB Dönem Başkanlığını yürüten Portekiz'in başkenti Lizbon'da yaptığı ziyaretle ilgili toplantıda değerlendirme yapacağı belirtiliyor.

BIDEN İLE İLİŞKİLER

Toplantıda, yeni ABD başkanı Joe Biden döneminde atılacak adımlar da gündeme gelecek.

REFORM ÇALIŞMALARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatının ardından çalışılmaya başlanan ekonomi ve hukukta yapılacak reformlar da toplantının bir diğer konu başlıkları arasında.