2021 yılının ilk MGK toplantısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak MGK, PKK'mın yok olması için düşünülen olası Sincar operasyonlarını masaya yatıracak

Yılın ilk Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı gerçekleşiyor

MGK toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak

Toplantıda, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler, Türk ordusunun Azerbaycan, Libya Irak ve Suriye'deki faaliyetleri ile terörle mücadele konuları başta olmak üzere stratejik konuların ele alınacak.

Toplantının ana gündemini ise PKK'nın tamamen silinmesi için Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Irak temasları ve olası Sincar operasyonu oluşturacak.

İSTİKŞAFİ GÖRÜŞMELER

Türkiye ve Yunanistan arasında, Ege ve Doğu Akdeniz'deki sorunları ele almak için yeniden başlatılan istikşafi görüşmelerin toplantının önemli gündem maddeleri arasında yer alması bekleniyor.

Bu kapsamda, Türkiye ve KKTC'nin Doğu Akdeniz'deki menfaatleri doğrultusunda atılacak adımların toplantıda görüşülecek konulardan olacağı tahmin ediliyor