2021 yılının ilk yarısında bedelli askerlikte yeni ücret belli oldu

2021 yılının ilk 6 ayı için yapılan aylık katsayı değişikliğiyle bedelli askerlik, 39 bin 788 liraya yükseltildi.

Bedelli askerliğe ilişkin fiyat güncellemesi yapıldı.

26 Haziran 2019 tarihinde kalıcı hale getirilen bedelli askerlik, geçen yılın ikinci yarısında 37 bin 70 TL olarak belirlenmişti.

Yeniden fiyat düzenlenmesine gidilen bedelli askerlik ücretleri 2021 yılının ilk yarısında 39 bin 788 TL olarak uygulanacak.

21 gün eğitim alacak olan bedelli askerler, 39 bin 788 lirayı ilgili banka hesabına yatırması gerekiyor.

DÖVİZLE ASKERLİK 4 BİN 402 EURO

Dövizle askerlik yapacak olanlar ise geçen yılın ikinci yarısında 5 bin 563 euro öderken bu yıl 4 bin 402,27 euro ödeyerek askerlik vazifesini yerine getirecek.

BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR

Bedelli askerlik tercihinden yararlanmak isteyen kişiler, e-Devlet'e T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yapacak.

Ardından arama kısmına Milli Savunma Bakanlığı yazarak, MSB'nin tüm hizmetlerine ulaşabilecek.

İlgili hizmetlerden “ASAL askerlik hizmet tercih işlemleri” sekmesine tıklayan kişiler, “Bedelli askerlik yapma isteği” özelliğini seçerek daha sonra paralarını yatırabilecek.