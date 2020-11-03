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2021'de trafik cezalarına uygulanacak zam belli oldu

2021'de trafik cezalarına uygulanacak zam belli oldu

Yeni yılda trafik cezalarına yüzde 9.11 oranından zam uygulanacak. Yeni zamla birlikte hangi ceza ne kadar olduğunu, sizler için derledik.