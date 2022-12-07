2022- 2023 AÖL sınavlar tarihleri! Açık lise sınavları ne zaman? Sınavlar online mı olacak?

Açıköğretim lise sınavlarının bu yılki takvimi belli oldu. Peki açıköğretim lise sınavları başladı mı, ne zaman başlayacak? İşte MEB 2022-2023 AÖL sınav tarihleri...

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) açıköğretim lise (AÖL) sınavlar tarihleri hakkında duyuru yaptı.

Binlerce açıköğretim lise öğrencisi sınav takviminin yayınlanmasının ardından sınavın online olup olmayacağını araştırmaya başladı.

MEB, YKS veya YÖK ile herhangi bir yükseköğretim kurumuna yerleşen ancak henüz liseden mezun olamayanlar için ek bir sınav düzenleyeceğini duyurdu.

MEB'in açıklamalarının ardından arama motorlarında AÖL sınav takvimi araştırılmaya başladı.

Peki açıköğretim lise sınavları başladı mı? Ne zaman yapılacak? Online mı yüzyüze mi yapılacak? İşte MEB 2022-2023 AÖL sınav takvimi...

AÖL sınavları ne zaman?

AÖL sınavları 9 Aralık 2022 tarihi saat 09.30 ile 20 Aralık 2022 tarihi saat 23:59 arasında çevrim içi (online) olarak yapılacak.

Sınava nasıl giriş yapılır?

Öğrenciler, T.C. kimlik numara ve şifreleri ile AÖK Bilgi Yönetim Sistemine giriş yaparak online (çevrim içi) sınav uygulamasına katılacaklar.

Online (çevrim içi) sınav uygulaması, çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli ve her bir ders için ayrı olmak üzere 20 sorudan oluşacak testler hâlinde gerçekleştirilecektir. Sınavda her bir dersin testi için 25 dk. süre uygulanacaktır.

Öğrenciler, sınav süresi içinde kendilerine atanan derslerden sınava katılabilecekler ve atanan derslerden istedikleri dersi seçerek sınavı başlatıp bitirebileceklerdir.

Tutuklu ve hükümlü adayların sınav tarihleri

Ceza ve infaz kurumlarında bulunan tutuklu ve hükümlü adaylar için 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı 1. Dönem Sınavları için online (çevrim içi) sınav sistemi 25.11.2022 (saat 09.30’dan) - 20.12.2022 (saat 23.59’a kadar) tarihleri arasında açılacak.