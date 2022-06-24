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    2022 - 2023 KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak?

    KYK tarafından öğrencilere sağlanan yurt ve burs imkanından faydalanmak isteyen öğrenciler başvuru tarihlerinin açıklanmasını bekliyor.Peki KYK yurt be burs başvuruları ne zaman yapılacak?
    • Haber Merkezi
    • 24.06.2022 - 11:27
    • Güncelleme : 24.06.2022 - 11:28
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    2022 - 2023 KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak?

    Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun üniversite öğrencilerine vereceği kredi ve burs başvuru bilgileri oldukça merak ediliyor.Milyonlarca öğrencinin gözü kulağı burada.

    Yeni eğitim yılında KYK tarafından ödenecek bursu almak isteyen öğrenciler başvuru tarihinin netleşmesini beklemeye başladı.

    2022 - 2023 KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak? #1

    BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    Şuan için net bir açıklama yok fakat her sene yapılan tarihler göz önüne alınırsa kredi ve burs başvurularının ekim ayında başlaması bekleniyor.

    KYK YURT BAŞVURU TARİHLERİ AÇIKLANDI MI?

    Kredi ve Yurtlar Kurumunun yurtlarında konaklamak isteyenler için başvuru tarihleri büyük önem taşıyor.Henüz resmi bir tarih verilmemesine rağmen KYK yurt başvurularının YKS sınavının yerleştirme sonuçlarının ardından başlayacağı tahmin ediliyor.


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