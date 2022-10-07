2022-2023 KYK burs ve kredi başvuruları başladı mı? Başvuru şartları neler?

2022-2023 KYK burs ve kredi başvuruları başladı mı? Başvuru şartları neler?

2022-2023 eğitim ve öğretim döneminin başlamasının ardından milyonlarca öğrenci KYK başvurularını bekliyor. Peki KYK burs ve kredi başvuruları başladı mı? Nasıl yapılır? İşte detaylar...

Her yıl milyonlarca öğrenci KYK’dan burs ve kredi desteği almak için başvuru yapıyor. Kredi Yurtlar Kurumu binlerce öğrenciye destek sağlıyor. Yeni eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla birçok öğrencinin odak noktası KYK başvuru tarihleri oldu.

Geçtiğimiz sene KYK başvuruları 5 Kasım tarihinde başlayıp 10 Kasım tarihinde sona ermişti. Peki 2022-2023 KYK başvuru tarihi ne zaman, başvuru şartları neler? İşte detaylar…

KYK burs ve kredi başvuruları başladı mı?

KYK burs ve kredi başvuruları geçtiğimiz yıl 05.11.2021 tarihinde başlamış, 10.11.2021 tarihinde sona ermişti. Bunun üzerinde KYK başvuruların bu yıl da kasım ayı içerisinde başlayacağı tahmin ediliyor.

KYK başvuru şartları neler?

Ön lisans öğrencileri,

Lisans öğrencileri,

İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okullara dikey geçiş sınavı ile kayıt yaptıran öğrencilere (intibak sınıfında öğrenim kredisi verilmez),

Yüksek lisans (Master ve Doktora) öğrencileri, öğrenim kredisinden yararlanabilirler.