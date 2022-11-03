2022 (29. dönem) POMEM başvuruları ne zaman, KPSS şartı var mı? İşte POMEM başvuru şartları!

2022 (29. dönem) POMEM başvuruları ne zaman, KPSS şartı var mı? İşte POMEM başvuru şartları!

KPSS ön lisans sonuçlarının açıklanmasının ardından, POMEM başvuruları gündeme geldi. Peki 2022 POMEM polis alımı başvuruları ne zaman, KPSS şartı var mı? İşte POMEM başvuru şartları...

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ön lisans sonuçları bugün açıklandı.

Tercih yapmak için kollarını sıvayan adaylar, polislik başvurularını araştırmaya başladı.

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından düzenlenecek olan 29. dönem POMEM başvuruları gündeme geldi.

Peki POMEM başvuruları ne zaman başlayacak, başvuru şartları neler? Polislik alımı ne zaman? KPSS şartı var mı? İşte detaylar...

POMEM başvuruları ne zaman yapılacak?

Geçtiğimiz dönemin POMEM alımları haziran ayında sona erdi. 29. dönem Polis Meslek Eğitim Merkezi alımları başvuru tarihlerinin yeni yıl ile birlikte belli olması bekleniyor.

POMEM başvuru tarihlerinin netlik kazanması ile birlikte alım yapılacak öğrenci sayısı da belli oluyor. Geçtiğimiz yıl lisans mezunlarından 5 bin 120 erkek, bin 280 kadın, ön lisans mezunlarından ise bin 280 erkek ve 320 kadın öğrenci alımı yapılmıştı.

Emniyet Teşkilatının ihtiyacına göre alım yapılacak sayı her yıl değişkenlik göstermektedir.

POMEM başvuru şartları neler?

Resmi olarak yayınlanan kılavuzda kadın adayların 162, erkek adayların ise 167 cm’den daha kısa boylu olmaması gerekiyor.

Adaylarda beden kitle indeksinin 18 ila 27 arasında olması gerekirken giriş sınavının yapıldığı yılın son günü itibariyle 30 yaşını geçmiş adaylar başvuru yapamıyorlar.

POMEM alımlarında o yıl Bakanlık tarafından belirlenen KPSS puanının alınması gerekiyor. POMEM alımlarında lisans mezunları için KPSS P3 puan türü, ön lisans mezunları için ise P39 puan türü aranıyor. İşte POMEM genel başvuru şartları;

T.C. vatandaşı olmak. Lisans ya da önlisans mezunu olmak. Ya da bunlara denk olduğu Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından düzenlenen Kamu Personeli Seçme Sınavı'ndan, önlisans ve lisans mezunları için belirlenen barajın üzerinde puan almış olmak.

Giriş sınavının yapıldığı yılın son günü itibariyle, 30 yaşına gelmemiş olmak. Kadın adayların 162, erkek adayların ise 167 cm'den daha kısa boylu olmamak.

Beden kitle endeksi 18 ila 27 arasında bulunmak. Silah taşıma ya da kullanmaya engel olacak hukuki bir engel bulunmamak.

Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen sağlıkla ilgili koşulları sağlamak. Polis adayının kendisinin ya da eşinin bir yıl ya da daha uzun süreli hapis cezası almamış olması.

Başvuru tarihinde herhangi bir siyasal partiye ya da siyasal partilerin yan kuruluşlarına üye olmamak.

Alkol, uyarıcı madde ya da uyuşturucu madde kullanımı gibi nedenlerle tedavi görmüş ya da görüyor olmamak. Kamu haklarından yoksun durumda olmamak.

Sağlık Yönetmeliği hükümleri haricindeki bir nedenden dolayı, polis eğitim kurumlarından atılmamış olmak.

Erkek adaylar için, eğitimin başlangıç tarihinde askerlik vazifesi altında bulunmamak.