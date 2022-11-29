2022 Aralık ayı kira artış oranı belli mi? Kiralara kaç TL zam gelecek?

Kiracı ve ev sahipleri aralık ayı kira artışı ne kadar olacak sorusuna yanıt arıyor. Peki 2022 Aralık kira zammı açıklandı mı, ne kadar? İşte detaylar...

Yasal kira artış oranı, kira sözleşmesinin dolduğu tarihi takip eden ayın açıklanan 12 aylık TÜFE ortalaması alınarak hesaplanıyor. Ev sahipleri bu oranın üzerinde artış yapamıyor.

TÜFE on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı için gözler aralık ayı sonuçlarına çevrildi.

Peki aralık ayında kiralara ne kadar zam gelecek? Aralık 2022 kira artışı ne kadar? İşte, enflasyon oranlarına göre kira artışı...

Aralık 2022 kira artış oranı açıklandı mı?

Kasım ayı enflasyon rakamları 5 Aralık 2022 Pazartesi günü saat 10.00'da TÜİK tarafından açıklanacak.

Kasım ayı enflasyon rakamlarının da açıklanmasıyla hem beş aylık enflasyon belli olacak hem de kira artış oranı belli olacak.