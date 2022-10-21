2022 Bankaların emekli promosyonu ne kadar? En yüksek emekli promosyonu veren banka hangisi?

2022 Bankaların emekli promosyonu ne kadar? En yüksek emekli promosyonu veren banka hangisi?

Bankaların emekli promosyonu milyonlarca emekli tarafından merak ediliyor. En yüksek emekli promosyonu veren banka da sorgulanmaya başlandı. Peki 2022 yılı emekli promosyonu ne kadar?

Emekli promosyonu kampanyaları milyonlarca emeklinin gündeminde bulunuyor. Emekli promosyonları, bankaların fırsatlarına ve maaş aralıklarına göre değişiklik gösteriyor. Peki hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? Emekli promosyonu kadar 2022?

2022 bankaların emekli promosyonu ne kadar?

Vakıfbank:

Vakıfbank, Maaşı 1.500.-TL (1.500.-TL dışında) kadar olanlara 3 sene için toplam 500.- TL, 1.500 - 2.500.-TL (2.500.-TL dışında) arasında olan kişilere 3 sene için toplam 625.- TL, 2.500.-TL ve üzeri olan kişilere 3 sene için toplam 750.- TL 3 (üç) yıllık süre için peşin ve nakdi olarak promosyon ödemesinde bulunacaktır.

TEB:

TEB tarafından 0-1499 TL maaşı olan kişilere 5500 TL 1500-2.499 TL maaşı olan kişilere 6750 TL 2500 TL ve üzeri maaşı olan kişilere 8000 TL ödeme yapılacaktır.

Garanti BBVA:

Emekli maaşı 1500 TL’ye kadar olan vatandaşlara Garanti BBVA tarafından 4.000 TL, 1.500 – 2.500 TL arasında olan vatandaşlara 5.000 TL ve 2.500 TL ve üstünde olanlara 6.000 TL tutarında nakit promosyon ödemesi yapılmakta.

ING Bank:

ING'de 1.500 TL’ye (1.500 TL dışında) kadar ise 4.650 TL, 1.500 TL – 2.500 TL (2.500 TL hariç) arası ise 5.800TL, 2.500 TL ve üzeri ise 7.000 TL nakit promosyon ödemesi alabilmeniz mümkün. Ayrıca kampanya 1 Ekim 2022 – 31 Ekim 2022 tarihleri arasında nakit promosyon alanlar için geçerli olmakta.

Halkbank:

Halkbank'ta 1.500 TL altında emekli maaşı alan kişilere 500 TL, 1.500 TL ile 2.500 TL arasında emekli maaşı alan kişilere 625 TL, 2.500 TL üzerinde emekli maaşı alan kişilere ise 750 TL tutarında promosyon ödemesi yapılmakta.