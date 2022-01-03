2022 Bedelli askerlik açıklandı mı, ne kadar oldu? Bedelli askerlik ücreti 2022

2022 Bedelli askerlik açıklandı mı, ne kadar oldu? Bedelli askerlik ücreti 2022

Asker adaylarının merak ettiği bedelli askerlik ücretleri 2022 yılı için belirlendi. Peki bu yıl bedelli askerlik ne kadar, kaç TL oldu? Bedelliye ne kadar zam geldi? İşte ücreti...

Vatani görevini bedelli olarak yapacak olan asker adaylarının yakından takip ettiği bedelli askerlik ücretleri merak ediliyor.

Bedelli askerlik ücreti memur maaşlarının değişmesinden dolayı 6 ayda bir bedelli askerlik ücreti güncelleniyor.

6 Haziran 2019 tarihinde kalıcı hale getirilen bedelli askerlik, 2021 ocak-haziran döneminde 39 bin 788 TL olarak uygulanan bedelli tutarı, 1 Temmuz'dan geçerli olmak üzere de 43 bin 150 liraya çıkmııştı.

Peki 2022 bedelli askerlik ne kadar oldu? Bedelli askerlik kaç para? İşte detaylar..

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR 2022?

Bedelli askerlik ücreti 2022 henüz açıklanmadı.

Yeni askerlik sisteminde bedelli askerliğe ilişkin detaylar daha önce açıklanmıştı. Şemada yer alan bilgiler ışığında, 40.000 gösterge X memur maaş kat sayısı x 6 işleminden çıkan sonuca göre bedelli askerlik ücreti belirlenecek.

Rakamlar netleştiğinde haberimizde yer alacaktır.