2022 Bekçi alımı başvuru ücreti ne kadar, kaç TL? Hesap bilgilerine dikkat...

2022 Bekçi alımı başvuru ücreti ne kadar, kaç TL? Hesap bilgilerine dikkat...

Bekçi alımı için internet üzerinden ön başvuru yapacak adaylar tarafından sınav başvuru ücreti araştırılıyor. Peki 2022 Bekçilik ön başvuru ücreti ne kadar, kaç TL?

Çarşı ve mahallelerde bekçilik görevlerini üstlenmek isteyen adayların katılacağı sınav için Polis Akademisi duyuru yayınlandı.

81 ilde (3.250) erkek Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yapacak olan PA, 81 ilin tamamnına kontenjan verirken, en geniş kontenjan 700 kişiyle İstanbul, 200 kişiyle Ankara ve 200 kişiyle İzmir'in oldu.

Adaylar belirlenen 28 Nisan - 13 Mayıs tarihleri arasında sınav için ön başvuru yapabilecek.

Belirlenen şartlara uyan adayların başvurusu kabul edilecek.

Ön başvuruda bulunacak olanların başvuru ücreti de ödemesi gerekiyor. Bu kapsamda "Bekçi alımı ön başvuru ücreti ne kadar, nereye yatırılır" merak ediliyor.

Peki 2022 bekçilik ön başvuru ücreti kaç tl? Bekçi başvuru ücreti nereye yatırılır? İşte ayrıntılar...

2022 Bekçi alımı ön başvuru ücreti ne kadar?

Bekçi alımı başvuru ücreti 340 lira olarak belirlendi.

Bekçilik başvurusu ücreti nereye yatırılır?

İnternet üzerinden ön başvuru yapacak adaylar tarafından sınav başvuru ücreti olan 340 lirayı, 28 Nisan ile 13 Mayıs tarihleri arasında Polis Akademisi Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünün Halkbank Gölbaşı Şubesi/ANKARA “2022/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Giriş Sınavı” isimli hesabına yatırılacak.

Sadece Halkbank şubelerinden, ATM’lerinden ve internet bankacılığından başvuru ücreti yatırılabilecektir. (İnternet Bankacılığından ücret yatıran adaylar dekont çıktısı almaları gerekmektedir.)

Adaylardan başvuru esnasında istenen belgeler kapsamında “sınav ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu” istenildiğinden ADAYLARIN SINAV ÜCRETİNİ YATIRIRKEN KENDİ ADINA KENDİ T.C. KİMLİK NUMARASI İLE BİRLİKTE, “2022/1. DÖNEM ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇILIĞI GIRIŞ SINAVI” için ücret yatırdıklarını belirterek sınav ücretini yatırmalarını ve alınan dekontu şahsen başvuru esnasında yanlarında getirmeleri gerekmektedir.