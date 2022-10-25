2022 bekçi alımı başvuruları ne zaman bitecek? Başvuru şartları nelerdir? İŞKUR bekçi alımı başvuru ekranı!

Bekçi başvurularının sonuna gelirken adaylar, "2022 bekçi alımı başvuruları ne zaman bitecek? Bekçi alımı başvuru şartları nelerdir?" sorularını araştırıyor. İşte detaylar...

2022 İŞKUR bekçi alımı başvuruları 13 Ekim 2022 itibariyle başlamıştı.

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan bekçi alımı ilanında sona gelindi.

Başvuruların sonuna doğru yaklaşırken, adaylar bekçi alımı başvurularıyla ilgili detayları merak ediyor.

Başvuruları kaçırdığını düşünen vatandaşlar ise, "2022 bekçi alımı başvuruları ne zaman bitecek? Bekçi alımı başvuru şartları nelerdir?" sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar...

2022 İŞKUR bekçi alımı başvuruları ne zaman bitiyor?

İŞKUR ilanına göre başvuru işlemleri 13 Ekim itibariyle alınmaya başlandı. Başvuru için son tarih ise 28 Ekim olarak belirtildi. Ancak bekçi alımları özel sektöre yapılacağı için başvuru tarihleri değişkenlik gösterebiliyor. Alımlar İstanbul, Bursa, İzmir, Tekirdağ ve Bolu illerinde yapılacak.

Bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır?

Bekçi alım ilanları İŞKUR üzerinden özel sektörlere yapılacak. Belirtilen şartları taşıyanlar, başvuru ekranı üzerinden başvurularını yapabilir. Adaylar, aynı zamanda e-devlet üzerinden de başvuru yapabilir.

Bekçi alımı başvuru şartları nelerdir?

- T.C. Vatandaşı olmak,

- İlköğretim, Lise, ön lisans ve lisans mezunu olmak yurt dışı okullardan mezun olanların denklik belgesine sahip olmaları,

- 18 yaşını tamamlamış olmak,

- Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak lazım

- Alkol, uyuşturucu ya da uyarıcı madde tüketimi nedeniyle tedavi görmüş ya da görüyor olmamak

- Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal ya da illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak

- En az ilköğretim, lise ya da dengi okul mezunu olmak lazım

- Fiziki şartlarda erkeklerde ve bayanlarda herhangi bir sıkıntı çıkartacak engele sahip olmaması (Engelli adaylar için gerekli şartlar ilan detaylarında belirtilmiştir)

- Adayların sağlık yönetmeliği şartlarını taşımları, silah taşımaya engel bir durumun olmaması, herhangi bir yüz kızartıcı suçtan ceza almamış olmaları.

- Başvuruda bulunulacak il içerisinde ikamet ediyor olmak.



