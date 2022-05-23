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- 2022 Bekçilik ön sağlık kontrolü nasıl yapılır, nelere bakılır?
2022 Bekçilik ön sağlık kontrolü nasıl yapılır, nelere bakılır?
- Haber Merkezi
- 23.05.2022 - 14:30
- Güncelleme : 23.05.2022 - 14:36
Bekçi adaylarının sabırsızlıkla beklediği bekçilik sınavı tarih ve yerleri belli oldu.
Bekçi olmak isteyen adaylar yazılı/sözlü sınavdan önce ön sağlık kontrolünden geçiriliyor. Ön sağlık kontrolünü geçemeyen adaylar, sınava girmeye hak kazanamıyor.
Peki bekçilik ön sağlık kontrolü nasıl yapılır, nelere bakılır? İşte tüm detaylar...
Bekçilik ön sağlık kontrolü nedir, nasıl yapılır?
Müracaat Kabul Komisyonu tarafından başvuruları kabul edilen adaylar; aynı gün içerisinde ilgili Ön Sağlık Kontrolü Komisyonu tarafından ön sağlık kontrolünden geçirilecektir.
Ön Sağlık Kontrolü Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğine göre yapılacaktır.
Ön Sağlık Kontrolü Komisyonu tarafından, adaylar hakkında Çarşı ve Mahalle Bekçisi Adayı "Olur veya Olamaz" şeklinde karar verilecektir. Çarşı ve Mahalle Bekçisi Adayı "Olamaz" kararı verilen adaylar sınav aşamalarına devam edemeyecektir.
Çarşı ve Mahalle Bekçisi Adayı "Olur" kararı verilen adaylar, yazılı sınava katılmaya hak kazanacaktır.
Ön sağlık kontrolünde nelere bakılır?
Bekçilik Ön Sağlık aşaması Polis Akademisinin polis alımında yaptığı ön sağlık aşaması ile aynıdır.
Bekçi adayları, sınav sürecinden önce ön sağlık kontrolüne tutulur. Boy uzunluğu, boy-kilo endeksi, renk körlüğü ve eşgal belirten iz kontrolleri bu aşamada yapılır.