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2022 Bekçilik ön sağlık kontrolü nasıl yapılır, nelere bakılır?

2022 Bekçilik ön sağlık kontrolü nasıl yapılır, nelere bakılır?

Polis Akademisi tarafından yayımlanan sınav giriş belgesi ile ön sağlık kontrolü sınav tarihleri ve yerleri açıklandı. Peki bekçilik ön sağlık kontrolü ne zaman ve nasıl yapılır, nelere bakılır?