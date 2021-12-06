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    2022 bütçe görüşmeleri gerginlikle başladı

    2022 bütçe görüşmeleri gerginlikle başladı

    Bütçe görüşmeleri sürerken İyi Partili Dervişoğlu'nun konuşmasında AK Parti sıralarında yükselen tepkiler, Mustafa Şentop'u sinirlendirdi.
    • Haber Merkezi
    • 06.12.2021 - 15:19
    • Güncelleme : 06.12.2021 - 15:33
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    TBMM Genel Kurulu'nda, Meclis'teki siyasi partilerin katılımıyla 12 gün sürecek 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin tümü üzerindeki görüşmeler bugün başladı.

    TBMM Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında toplanan Meclis'teki ilk görüşmelerde tartışmalar da alevlendi.

    ŞAHSİYET KAVGASI

    Bütçe görüşmeleri kapsamında kürsüde konuşma yapan İyi Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu'nun, "Sizlere hürriyet ve şahsiyet kavramlarının faziletini hatırlatıyor, lafın daha fazlasını tahayyül kabiliyetinize bırakıyorum." sözlerine, AK Partili  Osman Aşkın Bak tepki gösterdi.

    2022 bütçe görüşmeleri gerginlikle başladı VİDEO

    ŞENTOP'TAN SERT TEPKİ

    AK Parti sıralarında tepkilerin devamı sonrası Dervişoğlu konuşamayınca, araya Meclis Başkanı Mustafa Şentop girdi.

    Şentop, AK Partili vekillere kızarak "Arkadaşınızı ikaz edin grup başkanvekilleri. Olmaz ki böyle bir yöntem ya. Sayın Bak, grup başkanvekilleri arkadaşınızı susturur musunuz." ifadelerini birkaç kez yineledi.

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