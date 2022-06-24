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    2022 CTE tayin sonuçları belli oldu mu, ne zaman açıklanacak?

    CTE tayin sonuçları hakkında Adalet Bakanlığı bir açıklama yaptı mı?Tayin sonuçları ne zaman açıklanır?.Bu sorular cevap bekliyor..
    • Haber Merkezi
    • 24.06.2022 - 15:33
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    2022 CTE tayin sonuçları belli oldu mu, ne zaman açıklanacak?

    Adalat Bakanlığı'na bağlı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü (CTE) tayin sonuçları açıklandı mı sorusu cevap arıyor.Tayin sonuçlarını bekleyenler hergün bu konu hakkında açıklama bekliyor.Peki CTE tayin sonuçları belli oldu mu?

    2022 CTE tayin sonuçları belli oldu mu, ne zaman açıklanacak? #1

    CTE tayin sonuçları ne zaman açıklanacak?

    Adalet Bakanlığı tarafından henüz CTE tayin sonuçlarına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.Yakın zamanda yapılması beklenen tayin sonuçlarını bekleyenler biraz daha beklemek zorundalar.Açıklama yapılır yapılmaz sizlere sonuçları paylaşacağız.


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