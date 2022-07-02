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    2022 DGS sınavı ne zaman, saat kaçta başlayacak?

    Dikey Geçiş Sınavı'nın ne zaman ve saat kaçta başlayacağı hakkında ÖSYM tarafından açıklama geldi.İşte detaylar..
    • 02.07.2022 - 15:02
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    2022 DGS sınavı ne zaman, saat kaçta başlayacak?

    3 Temmuz 2022 tarihinde yapılacak olan DGS sınavının saat kaçta başlayacağı ve ne kadar süreceği hakkında birçok soru soruluyor.

    ÖSYM tarafından yapılan açıklama ile tüm bu sorular cevap buldu.İşte yarın yapılacak olan DGS sınavı hakkında merak edilenler..

    2022 DGS sınavı ne zaman, saat kaçta başlayacak? #1

    Sınav kaçta başlayacak

    DGS sınavı 3 Temmuz pazar (yarın) günü gerçekleştirilecek.Saat 10.15'te başlayacak olan sınava saat 10.00'dan sonra gelen öğrenciler sınav salonuna alınmayacak.

    Öğrenciler  "https://ais.osym.gov.tr" adresi üzerinden sınav giriş belgelerini alarak sınava giriş yapabilirler.

    Sayısal ve sözel bölümden oluşan sınavda öğrencilerin soruları cevaplarması için verilen süre 135 dakika olarak açıklandı.


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